Életének 66. évében elhunyt Puskás Gyula, a Loki egykori labdarúgója – közölte honlapján a klub hétfőn. Mint írták, az 1956-os születésű játékos már sportiskolás korában kitűnt tehetségével, s bár annak idején a DSI-s csapat még csak a városi bajnokságban szerepelhetett, ketten – Herczeg András és Puskás Gyula – felnőttként a másodosztályig vitték, és meghatározó játékosok lettek a 70-es években a DVSC-ben.

Puskás Gyulának tulajdonítják a szállóigévé vált mondást, miszerint „A DVSC-ben játszani rang, még az NB II.-ben is. Mindig van szurkolónk, most is, hogy a nyakunkra került a kard.”