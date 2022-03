Az idei labdarúgó OTP Bank Liga két teljes körét már maguk mögött tudhatják az együttesek, tehát eddig minden csapat kétszer játszott egymással. A 23. fordulóval indul a bajnokság utolsó harmada, amit a Debreceni VSC – ahogy az első kettőt is – a Budapest Honvéd ellen kezd meg szombat este.



A Loki erőteljes javulást mutatott a második etapban, hiszen az első 11 fordulót követően 10 ponttal állt az együttes, ehhez képest a középső szakaszban 18 egységet sikerült gyűjteniük. A hajdúságiak egyre jobb teljesítményét az is hűen tükrözi, hogy ennél többet – 21 pontot – csak a listavezető Ferencváros szerzett ebben az időszakban.



A fővárosi túra előtt a Hajdú-bihari Naplónak Joan Carrillo, a DVSC vezetőedzője nyilatkozott. – Minden mérkőzés nagyon fontos számunkra, ahogy a most következő is. Nehéz összecsapásra számítok, mert a Budapest Honvéd is hasonló helyen áll a táblázaton, mint mi, ráadásul ellenük még nem játszottunk az irányításom alatt. Egy jó játékosokból álló, tapasztalt gárda vár ránk, amely az elmúlt évek alatt megmutatta az erejét. Tudom, hogy nagyon fontos nekik a három pont megszerzése, de úgy érzem, hogy nekünk még inkább szükségünk van rá. Örömmel várom a meccset, mert azt láttam a hét során, hogy a fiúk alaposan felkészültek rá. Két győzelem áll a hátunk mögött, de nem foglalkozunk a múlttal, hanem a jövőre koncentrálunk – mondta a katalán szakember, majd hozzátette, hogy a Honvédból Nenad Lukics és a Legia Warszawában is megfordult Nagy Dominik jelenthetik a legnagyobb veszélyt majd a találkozón.

Közel vannak az ellenfelek



A Loki ebben az idényben egyedül a budapesti piros-feketéket győzte le mind a két találkozás alkalmával – először Kispesten 4–1-re, majd a Nagyerdei Stadionban 5–3-ra –, ezt emelte ki Baráth Péter is. – Eddig már sikerült kétszer nyernünk az aktuális ellenfelünkkel szemben az idei szezonban, úgyhogy ez jó kiindulás lehet. Sok gólt lőttünk nekik, de kaptunk is, elsősorban az a célunk, hogy az előbbi így maradjon, viszont ezúttal az utóbbin változtatnánk.

Örülök, hogy fentebb vagyunk a tabellán, mint eddig, azonban nem szabad, hogy megnyugodjunk, mert akár előre, akár hátra tekintünk, közel vannak az ellenfeleink.

Szeretnénk minél inkább magasabb pozícióban végezni a táblázaton, és ehhez az ilyen bajnokikat meg kell, hogy nyerjük – szögezte le a fiatal debreceni középpályás.



A Budapest Honvéd–DVSC bajnoki összecsapás tehát szombat este 19 óra 30 perctől kezdődik majd a Bozsik Arénában, amit az M4 Sport+ élőben közvetít.

Bakos Attila