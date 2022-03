Papíron nem vár túl nehéz feladat a DVSC Schaeffler együttesére a női kézilabda NB I. 20. fordulójában: az érdiek vendégei lesznek Tóvizi Petráék. A mérkőzést rendhagyó módon csütörtökön rendezik, de ez nem szabad, hogy megzavarja a piros-fehéreket. Bár a legutóbb hazai pályán kikapott a Lokomotív, előtte zsinórban ötször is nyertek a bajnokságban Hornyák Dóráék, és mivel ebben a sorozatban benne van a harmadik hely szempontjából kiemelt jelentőségű Vác, illetve a Mosonmagyaróvár elleni siker is, így a Debrecen magabiztosan várhatja a találkozót. Szilágyi Zoltán tanítványai 30 ponttal a dobogó alsó fokát foglalják el, míg az érdiek mindössze 8 ponttal a 12. helyen szerénykednek. Legutóbb november 5-én találkoztak a felek a Hódosban, és akkor a meglehetősen tartalékos vendégeket egy visszafogottabb teljesítménnyel is magabiztosan verte meg 34–26-ra Loki.



A sportstatisztika.com oldal adatai alapján eddig 25-ször csaptak össze a felek az élvonalban, és az örökmérleg a dunántúliak felé billen, hiszen két döntetlen mellett a hajdúságiak 10-szer, míg a Pest megyeiek 13-szor győztek. Vendégként még rosszabb a Debrecen statisztikája, hiszen mindössze 3-szor diadalmaskodott a csapat, ellenben 9-szer kikapott. Itt a lehetőség javítani a mutatókon, főleg annak fényében, hogy hétmeccses vereségsorozatban vannak Horváth Roland tanítványai.

Teljes koncentráció kell



Természetesen nem lesz sétagalopp a mérkőzés, ezzel tisztában van Mariana Costa, a Loki brazil válogatott jobbszélsője is, aki a klub honlapján elmondta, igazi kihívást jelentettek számukra az elmúlt rangadók, amelyeket sikeresen vettek, hiszen két nagy ellenfelüket is legyőzték. – Folytatnunk kell ezt a jó szériát, sok bajnoki vár ránk még a szezon végéig. Örülök az eddig csapatként elért közös sikereknek, és azt gondolom, hogy a játékunk is javult. Nehéz meccsre számítok, szeretnénk tovább fejlődni, élvezni a játékot és megtartani a jó hangulatot a klubnál. Meg kell szereznünk a két pontot, és ehhez százszázalékos teljesítményre van szükség – jelentette ki.



Az Érd Arénában csütörtökön 18 órakor kezdődő Érd–DVSC Schaeffler mérkőzést a Fekete Tamás és Tóth Dávid bírópáros vezeti majd. A találkozót a DVSC a YouTube-csatornáján élőben közvetíti.

HBN