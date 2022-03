Most már nyugodtan kijelenthető: a salakmotoros Grand Prix-klasszisok kezdik felfedezni Debrecent! Az elmúlt három esztendőben egykori (Hans Andersen, Bjarne Pedersen, Peter Kildemand, Chris Harris), illetve az adott évben állandó GP-tagsággal rendelkező (Matej Zagar, Martin Vaculik) vaspapucsosok mutatták be tudásukat a cívisvárosi oválpályán. Ez a sorozat most folytatódik, bár nem versenyre, hanem motortesztelésre érkezett a Perényi Pál Salakmotor Stadionba Anders Thomsen. A 28 esztendős dán kiválóságról illik tudni, hogy tavaly a Speedway Grand Prix Orosz Nagydíján a harmadik helyen végzett, az elmúlt két esztendőben dán egyéni bajnoki címet szerzett, s az év végi szavazáson a közönség őt választotta az év dán salakmotorosának – 2020 után –, immár második alkalommal.

Amint arról már beszámoltunk, Thomsen a cívisvárosban kezdte meg a felkészülést az előttünk álló, 2022-es idényre. A skandináv salakszóró két magyar szerelőjével, Faragó Richárddal és Szegvári Róberttel érkezett motortesztelésre a Hajdúságba. Thomsen kedden több órán keresztül rótta a köröket a salakon, s arra is volt ideje, hogy interjút adjon a Hajdú Online-nak, a tolmácsolásban Faragó Richárd segédkezett.

Miért választotta éppen Debrecent az idei első motortesztelésre?

Hazámban, Dániában még nagyon rosszak az időjárási körülmények, ezért alkalmatlanok a pályák a motorozásra. A Dániában dolgozó tunerem, Luigi (Baráth Lajos – a szerző) említette, hogy Debrecenben van lehetőség tesztelésre. Egyeztettek a testvérével, Baráth Norberttel, a SpeedWolf Debrecen vezetőjével, akinek a csapata remek munkát végezve, nagyszerűen előkészített pályával fogadott bennünket.

Forrás: Czinege Melinda

Az már korábban nyilvánosságra került, hogy a dán válogatott ezen a hétvégén a horvátországi Goricanban edzőtáborozik. Miért érezte szükségét egy tréninget megelőző edzéssorozatnak?

Az új motorokat mindig „be kell mozgatni”, ezért már úgy akarok Goricanba érkezni, hogy be vannak állítva a gépek. A lehető legjobban fel akarok készülni az edzőtáborra, hogy ott is bizonyíthassak. S az sem utolsó szempont, hogy az edzés mindig jól jön.

A dán válogatott tagjaként a téli alapozást Spanyolországban, a Kanári-szigeteken töltötte. Hogyan sikerült a felkészülés?

Már több alkalommal vehettem részt a szövetség által szervezett edzőtáborban. Ez az alkalom is nagyon jó volt, sokat dolgoztunk, s remek hangulat volt a csapaton belül. Jó volt látni, hogy a fiatal versenyzők milyen remek fizikai állapotban vannak, ezáltal hozzájuk tudtam mérni magam úgy, hogy én vagyok az egyik legidősebb versenyző a teamben. Nagyon jó úgy felkészülni a szezonra, hogy ideálisak a körülmények: jó az idő és remek a társaság.