Az elmúlt héten két meccset vívtak egymással a küzdő felek, mindkét alkalommal a közönségüktől támogatott csíkiak arattak korántsem egyértelmű győzelmet, ezáltal 2-0 arányban vezetnek a párharcban - írja a deac.hu. Elképzelhető, hogy az alapszakaszbajnok valamivel könnyebb hazai meccsekre számított, mivel az egyetemisták rendesen megnehezítették az erdélyi együttes dolgát. Ez érezhető volt már az első találkozón is, ahol a DEAC kétszer is visszajött hátrányból a meccsbe, és a házigazdák csak az összecsapás legvégén tudtak – hosszabb cserepadjuknak köszönhetően – a Debrecen fölé kerekedni. A második szeredai találkozót a hazaiak csupán egy hajszálnyi különbséggel tudták behúzni a meghatározó játékosait nélkülöző egyetemistákkal szemben.

Ha kedden nyerni tud a DEAC, az nagyban megváltoztathatja a széria további mérkőzéseinek esélyeit. Jól kell azonban látni, hogy nagyon nehéz feladatra vállalkoznak, a Csíkszereda az egyik legerősebb (ha nem a legerősebb) kerettel bír az Erste Ligában, és kellően mély ahhoz, hogy sokféle taktikai feladatot képes legyen teljesíteni. Az előző két mérkőzésen a srácok bebizonyították, hogy gólvágó játékosokat nélkülözve is fel tudják venni a harcot az erdélyiekkel szemben. Nehéz dolguk lesz, de reméljük, hogy nem lazul a legutóbbi találkozón megtapasztalt védekezési fegyelem, és a Debrecennek még marad arra is ideje, hogy sikeres támadásokat indítsanak. Ezeken túl nyilván még számos kisebb-nagyobb játékelemnek is be kell illeszkedni a többi közé, szinte úgy is fogalmazhatunk, hogy hiba nélkül kell hokizni!

A keddi összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti 19 órai kezdettel. A szerdai meccs a Erste Liga TV-n lesz látható 18 órától.