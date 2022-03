A DEAC női futsalosai múlt vasárnap nagy lépést tettek a bajnoki finálé felé, hiszen a Tolna-Mözs elleni elődöntő első felvonását 4-0-ra nyerték meg a DESOK-ban, és amennyiben a hétvégén is győznek, ott vannak a bajnoki fináléban. Erre jó esély nyílik, hiszen az egyetemisták az idényben egy pontosztozkodás mellett háromszor már legyőzték riválisukat.

Quirikó Vivien szakvezető a Hajdú-bihari Naplónak elmondta, az első összecsapáshoz hasonló felfogásban kell pályára lépniük a második mérkőzésen is. – Friss emlékeink voltak a Tolnáról, hiszen az utolsó alapszakaszbeli meccsen is velük játszottunk. Bár mi voltunk az esélyesek a párharc előtt, közel sem számítottunk könnyű összecsapásokra. A végeredmény ellenére az első meccs sem volt az, komolyan meg kellett izzadnunk a győzelemért. Ami új elem volt – és erre figyelnünk kell a hétvégén is –, hogy ellenfelünk elővette az 5 a 4 elleni játékot az utolsó percekre. Mivel ellenünk ezt még nem alkalmazták, kifejezetten erre nem tudtunk készülni, de jól megoldották a lányok a kivédekezését. Ezt az is mutatja, hogy az utolsó két gólunkat a vészkapus játéknál szereztük üres kapura. Le szeretnénk zárni a párharcot már vasárnap – nyilatkozta Quirikó Vivien.

Eldőlhet mindkettő

Az egyik csapat két győzelméig tartó elődöntő következő meccsét vasárnap 17 órától rendezik meg a Tolna otthonában.

A másik elődöntőben a Budaörs hazai pályán 4–3-ra múlta felül az Astrát, a második összecsapás ott is vasárnap 17 órától kezdődik.

