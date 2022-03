A csütörtökön induló Zsíros Tibor Magyar Kupa előtt igencsak megszaporodtak a DEAC rehabilitációs stábjának feladatai, hiszen egy kezdőötösre való sérült játékos szenved kisebb sérülésekkel, közölte a klubhonlap. - Az elmúlt hét valóban nagyon szerencsétlenül alakult a csapat számára, hiszen bár súlyos sérülést senki sem szenvedett, a különböző problémák egyszerre jelentkeztek. Thames játéka már az elmúlt hét elején is kérdéses volt, neki a talpában keletkezett egy gyulladás, ami ideális esetben két-három hét pihenővel jár. Kedden egy orvosi vizsgálat vár még rá, annak függvénye lesz, hogy pályára léphet-e csütörtökön - adott helyzetjelentést a klubhonlapnak Takács Dániel, a csapat gyógytornásza.

A Debreceni Egyetem kulcsjátékosai közül Drenovac a mérkőzés előtti napokban belázasodott, de az állapota már sokat javult a hétvégén, s mivel több negatív Covid-tesztet is produkált, így ő minden bizonnyal Berényi Sándor rendelkezésére állhat a kupadöntőn. - A sérülésekkel bajlódók közül Hagins derékpanaszokkal küzd, folyamatosan monitorozzuk az állapotát, reméljük, hogy a szombati bajnokihoz hasonlóan ő is bevethető lesz. Tóth Ádám és Djordje Dzseletovics játéka viszont több mint kérdéses, előbbinek a nagylábujja sérült, utóbbi pedig az egyik edzésen ráesett csapattársa lábára, és kifordult a bokája. Mindketten meg fognak próbálkozni az edzésekkel, egyelőre még kontakt nélkül, ha tudják is vállalni a játékot csütörtökön, százszázalékos állapotban biztosan egyikőjük sem lesz - zárta szavait Takács Dániel.

Mint ismert, a március 31. és április 2. között a debreceni Főnix Arénában rendezendő Zsíros Tibor Magyar Kupán a negyeddöntőjében az Alba Fehérvár lesz a DEAC-Tungsram ellenfele. Amennyiben Polyák Lászlóék sikerrel veszik a csütörtökön 15 óra 30 perctől kezdődő összecsapást, úgy másnap 15 órától a Falco-Szeged győztesével játszhatnak a döntőbe jutásért. A szombati bronzcsatát 17 órától rendezik, míg az aranyérem sorsa a 19 óra 30 pertől kezdődő mérkőzésen dől majd el.