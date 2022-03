A DEAC jégkorongcsapata az Erste Liga elődöntőjében a Csíkszeredát fogadta hazai jégen szerda este. A debreceniek számára nem voltak túl kedvezőek az előjelek, hiszen a négy győzelemig tartó párharc első három meccsét egyaránt elveszítették. A két erdélyi találkozón 7–4-es, valamint 1–0-s vereséget szenvedtek a hajdúságiak, míg a keddi hazai összecsapáson 4–1-re maradtak alul. György József ezúttal sem számíthatott három sérült játékosára, Jan Daleckyre, Hári Norbertre és Hugo Turcotte-ra.

A találkozót a vendégek kezdték jobban, Hetényi Zoltánnak többször is bravúrt kellett bemutatnia az első percekben. A tizedik minutumban viszont Mazzag Dániel remekül emelte át a korongot a csíkszeredaiak játékosa fölött, majd kapura lőtt, amelyet még védett Adorján, de a kipattanóra érkezett Smirnov Mark és közelről bepofozta. A szünet előtt Dominik Novotny mehetett üresen a pakkal a kapu felé, de Adorján hárítani tudta a lövést. Így a pihenőre 1–0-s hajdúsági vezetéssel mehettek a felek.

A második felvonás 32. percében jöttek igazán az izgalmak, ismét emberhátrányba került a debreceni együttes, Sándor Flóriánt állították ki, amelyet egyből gól is követett. Viszont meglepetésre ezt György József tanítványai szerezték: a vendégek kapusánál volt a korong, amelyet akárhova passzolhatott volna, de ő hazai játékost választott, Novotny köszönte szépen, be is lőtte a másodikat. De a szépítésre sem kellett sokáig várni, alig fél perccel később O'Connor tette be a kapu elé a pakkot, amelyet az érkező Taratukhin juttatott Hetényi kapujába közelről. Az eredmény már nem változott ebben a harmadban, így csapatok az utolsó húsz percre cívisvárosi vezetéssel mehettek.

Az harmadik harmad elején a Csíkszereda veszélyeztetett, percekig folyt a játék a hazai térfélen, de gól nem lett az akciókból. A debreceniek a 45. minutumig bírták a nyomást, ekkor Kubat passzolt Sofronnak, aki távolról lőtt, Hetényi nem tudta hárítani a kapu bal oldalába tartó korongot. Az 52. percben visszavette a vezetést a hajdúsági gárda, Smirnov szerezte meg a pakkot, majd a bal szélről beadta Dmitrii Karmaevnek, aki közelről volt eredményes. Az előny azonban nem tartott sokáig, hiszen Taratukhin Lapenkov próbálkozása után talált be. A hazaiak viszont nem adták fel, alig egy perccel a vége előtt Sági Martin átadásából Molnár Dávid lőtt a vendég kapuba, amellyel az egyetemisták megszerezték a győzelmet, így jöhet a következő felvonás.

A DEAC a párharc ötödik meccsét Csíkszeredán játssza majd pénteken este.

Arany Balázs