A kupakiesés után a Vác legyőzése jót tett a lelkeknek, ráadásul ezzel meg is erősítette harmadik helyért a táblázaton a Lokomotív.

– Kulcsfontosságú mérkőzés volt a váciak elleni, hiszen az egyik vetélytársunkat fogadtuk, ráadásul aznap volt a DVSC alapításának 120. születésnapja, amit mindenképp győzelemmel szerettünk volna megünnepelni – szögezte le a Hajdú-bihari Naplónak Bordás Réka, a Loki beállója. – Szerencsére ez sikerült is, bár az első félidő huszadik percéig nem igazán úgy teljesítettünk védekezésben, ahogy szerettük volna, de onnantól kezdve már uraltuk a találkozót. Önbizalmat meríthetünk a szereplésünkből, hiszen ha nem is mindig a legjobb játékkal, de eddig az MTK elleni idegenbeli bajnoki kivételével hoztuk a kötelező meccseket, ami azt mutatja, hogy jó csapat vagyunk – emelte ki a válogatott játékos.

A debreceniek 28 ponttal a harmadik helyet foglalják le a táblázaton, míg a Mosonmagyaróvár 21 megszerzett egységgel az ötödik helyről várja a pénteki összecsapást. A dunántúliak kulcsemberei szinte kivétel nélkül válogatott kézilabdázók. A házi góllövőlistát a két Tóth: Eszter és Gabriella vezeti, de Kovács Patrícia, Lancz Barbora és Szemerey Zsófi is meghatározóak. Mellettük egyre fontosabb szerepet tölt be a csapatban az éppen a Lokitól kölcsönben lévő juniorválogatott Török Lilly. A fiatal beállóról Bordás Réka is jó véleménnyel van.

– Talán olyan szempontból könnyebb a helyzetünk, hogy nem kell nagyon rágörcsölni majd az elkövetkezendő meccseinkre. De nem szabad hátradőlni az előnyünk tudatában, hiszen ahhoz, hogy tényleg biztos legyen a harmadik hely, hoznunk kell a további meccseket is, főleg az óvárit. Egyáltalán nem lesz könnyű dolgunk, hiszen nagyszerű csapatról beszélünk, amely főleg hazai pályán erős. Remek irányítóik és lövőik vannak, de a beálló játékuk is kiváló. Török Lillyre különösen oda kell majd figyelnünk, hiszen ismeri a játékunkat. Nagyon jót tett neki az elmúlt időszak, folyamatosan fejlődik, amikor kellett, egyedül is remekül állta a sarat az óváriaknál. Nagy tempójú mérkőzésre számítok, mindkét gárda szereti alkalmazni a gyors indításokat, lerohanásokat. Egy pillanatra sem engedhetünk ki, és akkor jó eredményt érhetünk el – mondta el Bordás Réka.

A Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler összecsapást pénteken 17.45-től rendezik, melyet az M4 Sport élőben közvetít. Amennyiben a piros-fehéreknek sikerülne elhozni a két pontot, azzal az óváriak gyakorlatilag kiszállnának a dobogóért folyó versenyből. A rangadóra csütörtök délelőtt még Debrecenben edzett a Loki, délután pedig útra kelt az ország észak-nyugati szegletébe.

MSZ