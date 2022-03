Bondár Anna bejutott a második fordulóba a miami tenisztorna 8,3 millió dollár (mintegy 2,8 milliárd forint) összdíjazású női versenyében, írja az MTI.



A WTA világranglistáján 76. magyar játékos a nyitókörben a korábbi negyedik helyezett francia Caroline Garciával (67.) találkozott, és bár az első szettben 3:1-nél brékhátrányba került, azonnal visszavette elveszített adogatását, majd 5:5-nél ő került előnybe és ki is szerválta a pont egyórás szettet.



Garcia a két játszma közötti szünetben aztán jelezte, lábsérülés miatt nem tudja folytatni az összecsapást, így Bondár bejutott a második fordulóba, ahol a kilencedik helyen kiemelt amerikai Danielle Collins (11.) vár rá.



A főtáblán szerepel Udvardy Panna is, ő - várhatóan szerdán - a US Open-bajnok amerikai Sloane Stephens ellen mutatkozik be. Gálfi Dalma a selejtezőben szerepelt, míg a férfiaknál Fucsovics Márton (55.) az ugyancsak hazai környezetben játszó Marcos Gironnal (52.) kezd.



Eredmény, nők, első forduló (a 64 közé jutásért):

Bondár Anna-Caroline Garcia (francia) 7:5-nél Garcia feladta



selejtező, 2. forduló:

Gálfi Dalma-Christina McHale (amerikai) 2:6, 6:4, 6:2