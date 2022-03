A DEAC hokisai egy bravúros hétvégét követően összesítésben 3–1-re vezetnek az Újpest ellen a négy győzelemig tartó negyeddöntős párharcban. Szombaton 5–3-ra, vasárnap pedig 6–2-re nyert a Debreceni Egyetem gárdája, ebben nagy szerepe volt a csapatkapitánynak, Berta Ákosnak is, hiszen a két meccsen összesen öt gólt szerzett egykori csapata ellen. A Hajdú-bihari Napló őt kérte meg, hogy értékelje a hétvégét.

– Örülünk, hogy 3–1-es vezetésre tettünk szert összesítésben, ami a párharcot illeti, egy-két sérüléstől eltekintve nagyon jól sikerült a hétvége. Szerencsére, akik a kiesők helyére léptek, ők is mindent megtettek a sikerért, úgyhogy nincs okunk panaszra. A kétmeccses előny nyugalmat nem ad, viszont önbizalmat igen. Mi egy győzelemre vagyunk a továbbjutástól, az UTE viszont háromra, szóval mi kellemesebb problémával állunk szemben. Nekik élet-halál harc innentől kezdve, azonban nagyon motiváltak vagyunk és nem szeretnénk semmiképp sem elhúzni 7 mérkőzésig ezt a párharcot. Ha idegenben is nagyrészt meg tudjuk valósítani azt, amit itthon csináltunk, akkor be fogunk jutni az elődöntőbe – mondta a debreceniek csapatkapitánya, aki korábban játszott újpesti színekben, de elmondása szerint, amikor bedobja a játékvezető a korongot, onnantól kezdve ez már eszébe sem jut az embernek.

Így jött ki a lépés

A DEAC támadója szerint a rájátszásnak más hangulata van, mint az alapszakasznak. – Szeretek az Újpest ellen játszani, és az elmúlt évekből kiindulva magabiztosan vágtunk neki a párharcnak még akkor is, ha az alapszakaszban jobb helyen végeztek. A playoff mindig feldobja a játékosokat, ahogy engem is, szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma. Az adrenalin általában előrevisz minket, próbálunk maximálisan koncentrálni, hogy akár kevés helyzetből is minél többször legyünk eredményesek. Úgy érzem, hogy a sorunk szépen összeállt Sági Martinnal és Molnár Dáviddal, és minőségi lehetőségeket alakítottunk ki. Ezúttal úgy jött ki a lépés, hogy én voltam a befejező, de elképzelhető, hogy legközelebb másnak jut majd ez a feladat, vagy másik sor tud nagyobb szerepet vállalni a csapat eredményességében. A csapat győzelme sokkal fontosabb, minthogy én gólt szerzek-e vagy sem – fogalmazott Berta Ákos, aki szerint sokat számít, hogy nagyrészt négy sorral játszottak az idényben, ezért mindenkiben van annyi meccsrutin, hogy egy-egy találkozót akár eldöntsön.

A két gárda egy minimális pihenőt tarthat a szerdai folytatás előtt. – Hétfőn szünnapunk volt, kicsit nyalogathattuk a sebeinket, aztán kedden már edzés, szerdán pedig utazunk. Megújult erővel úgy kell nekimennünk ennek a meccsnek is, mintha az elsőt játszanánk – mondta a debreceni hokis. A DEAC szerda este 18 óra 30 perctől lép jégre ismét Újpesten, ahol ha győzni tud, akkor bejut az Erste Liga elődöntőjébe.

