Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az NB I. góllövőlistájának éllovasát, a paksi Ádám Martint, a DVSC 20 éves fiatalját, Baráth Pétert, valamint az angol másodosztályú Barnsleyban szereplő Callum Stylest is meghívta a keretbe a Szerbia és az Észak-Írország elleni márciusi felkészülési mérkőzésekre. A valódi meglepetést nem Ádám Martin és Styles, hanem Baráth Péter meghívása jelenti. A DVSC húszéves középpályása 2020 januárjában mutatkozott be az NB I.-ben, amelyben azóta összesen 31 mérkőzésen lépett pályára. A fiatal futballista egyébként ebben az évadban már alapembere a debreceni gárdának.

A hivatalos keret kihirdetését követő napokban a cívisvárosiak labdarúgója, Baráth Péter számolt be a Hajdú-bihari Naplónak arról, hogyan, és miként értesült az örömhírről. – Természetesen tisztában voltam vele, hogy válogatott szünet következik, de nagyon meglepett a meghívó. Éppen itthon voltam, jöttek a csapattársaktól a gratulációk üzenetben, akkor még nem is tudtam mire vélni, hiszen U21-es meghívóhoz általában nem szoktak külön írni. Ezt követően megnéztem az interneten, és ott láttam, hogy rám is számít a szövetségi kapitány.

Semmi előjele nem volt a dolognak, korábban nem egyeztettünk Marco Rossival. De ő is elmondta, hogy a hirdetés reggelén döntötte el a sorsomat

– fogalmazott a Loki tehetsége.

Baráth Péter zárásként arról is beszélt, hogy szerinte mindenkiben van ilyenkor egyfajta izgatottság, nála sincs ez másként. – Amennyiben megkapom a lehetőséget, próbálom majd a lehető legjobb teljesítményt kihozni magamból, szeretnék élni a lehetőséggel. Igyekszem az izgatottságomat minél visszább fogni ahogy közelednek a napok, de biztos vagyok benne, hogy hatalmas élmény lesz – fogalmazott a debreceni középpályás.

Baráth felnőttválogatottba való behívása után újabb remek hírről tájékoztatta szurkolóit a DVSC, ugyanis az együttes saját nevelésű labdarúgóját, Kusnyír Eriket meghívták az U21-es nemzeti válogatottba. Gera Zoltán szövetségi edző kedden hirdette ki keretét, melyből tehát kiderült, hogy a Loki labdarúgójára is számít a soron következő két fontos Európa-bajnoki selejtezőn. A csoportban jelenleg negyedik helyen álló magyarok jövő hét csütörtökön San Marino gárdáját fogadják a Hidegkuti Stadionban, majd öt nappal később a lengyelországi Zabrzében mérkőznek meg a házigazdákkal.

Arany Balázs