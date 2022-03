Az Alföld Kupán most a kardvívóké volt a főszerep. A Békessy Béla Vívó Klub szervezésében március 19-én rendezték meg kard fegyvernemben a meghívásos versenyt a legifjabb korosztályoknak, tudatta közleményben a klub. A cél most is az volt, hogy jó hangulatban belekóstoljanak az éles versenyzés izgalmaiba a jövő reménységei. A versenyen a békessys vívók most a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzőivel vívtak.

Eredmények

Gyerek fiú kard:

2. Szilágyi Mihály

4. Szolnoki-Kovács Zsombor Gyerek lány kard:

2 Balla Jázmin Serdülő fiú kard:

4. Gyuricsó Márton

5. Szilágyi Mihály

7. Bunya Balázs

9. Kiss Áron