Hétvégén tartották a II. osztályú Budapest-Vidék Bajnokságot a felnőtt, ifi és serdülő korcsoportok női tornászai számára. A megmérettetésen a DEAC sportolói kiváló teljesítményt nyújtottak és számtalan éremmel gazdagodtak – adta hírül a klubhonlap.

Csapatban nem volt jobb a DEAC-nál, míg Dandé Csenge az egyéni összetett mellett ugrásban, korláton és talajon is a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel.

Purguly Zsuzsanna egyéniben negyedik, ugrásban második lett. Szintén kiemelkedően teljesített Lakatos Léna, aki gerendán a második helyen végzett. Büszkék lehetünk Lajtai Tímeára is, hiszen korláton megkaparintotta a bronzérmet.

A kisebbeknél is sok szép siker született, nagyrészt olyan versenyzők révén, akik a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolájának tanulói. Néhány hete még a diákolimpia versenyein nyújtottak kimagasló teljesítményt, most pedig a bajnokságon is kitettek magukért.

A csapat edzője, Antal Mária elmondta, hogy a sok munkának meglett az eredménye, a lányok nagyon szépen versenyeztek és kiváló eredményeket értek el. Külön öröm, hogy egyéni összetettben mind a három korosztályban debreceni lányok nyakába akasztották az aranyérmet.

Eredmények Felnőttek Csapat 1. DEAC (Lakatos Léna, Rácz Eszter, Lajtai Tímea, Purguly Zsuzsanna és Dandé Csenge) Egyéni Összetett: 1. Dandé Csenge; 4. Purguly Zsuzsanna Ugrás: 1. Dandé Csenge; 2. Purguly Zsuzsanna Korlát: 1. Dandé Csenge; 3. Lajtai Tímea Talaj: 1. Dandé Csenge Gerenda: 2. Lakatos Léna Ifjúsági Csapat Második lett a Milánik Jázmin, Simándi Viktória, Szigethy Dóra, Ludman Eszter, Nagy Lili és Szigethy Lili összeállítású csapat. Egyéni Összetett: 1. Nagy Lili; 5. Szigethy Dóra Gerenda: 1. Nagy Lili Talaj: 1. Nagy Lili; 2. Ludman Eszter Serdülő Csapat Első lett a Tajthy Léna, Kappelmayer Kitti, Győrfi Lilla, Litauszky Aliz összeállítású csapat. Egyéni Összetett: 1. Győrfi Lilla; 2. Kappelmayer Kitti; 6. Tajthy Léna Ugrás: 1. Győrfi Lilla Gerenda: 3. Kappelmayer Kitti Talaj: 3. Kappelmayer Kitti Korlát: 2. Tajthy Léna Ugrás: 3. Tajthy Léna Edzők: Antal Mária, Oláh Ádám.