A DEAC jégkorongcsapata a Titánok után az Újpestet is legyőzte, így ott van az Erste Liga elődöntőjében. A négy győzelemig tartó párharc végül hat mérkőzésig ment, amelynek utolsó felvonásán a cívisvárosiak 7–4-re verték a lila-fehéreket a Debreceni Jégcsarnokban. Így a cívisvárosiak 4–2-vel léptek a legjobb négy közé a Ferencváros, a Gyergyó, valamint a Csíkszereda mellett. Berta Ákosék ellenfele az utóbbi csapat lesz, mert az erdélyiek választhattak elsőként az alapszakaszbeli helyezésüknek köszönhetően. Az összecsapás első két felvonását idegenben játsszák a hajdúságiak, és a negyeddöntőhöz hasonlóan négy győzelemig játszanak a felek.

A lila-fehérek elleni utolsó mérkőzésen nyújtott teljesítményükről György József vezetőedző számolt be a Hajdú-bihari Naplónak. – Nagyon kiélezett párharcokra számítottunk előzetesen. Az, hogy az alapszakaszban nem sikerült legyőznünk a fővárosiakat az nem jelentett semmit. Az első meccsen elvettük a pályaelőnyüket, ez hatalmas lendületet adott nekünk. A szerdai összecsapáson éreztem azt, hogy talán könnyebb lett volna megadni a kegyelemdöfést, de végül nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan szerettük volna. Az utolsó felvonásban érződött mindkét félen a feszültség. Mi kezdtünk jobban, de fordítottak az újpestiek. 1–1-nél betaláltunk, de nem adták meg, pedig szerintem szabályos volt, ez egy kicsit felidegesített. A második harmadban hiába egyenlítettünk, de nem tudtuk megtartani. Majd ismét egy szabálytalan gólt lőttünk, de enélkül is előnnyel fordulhattunk. Az utolsó húsz percet remekül kezdtük, amivel el is döntöttük a találkozó végkimenetelét. Látszott a lila-fehéreken, hogy beletörődtek az eredménybe, igaz még egyszer sikerült szépíteniük. Kifejezetten örülök a továbbjutásnak, telt ház volt remek hangulattal, ennél többet kívánni sem lehetne – fogalmazott.

A szakember előretekintett a Csíkszereda elleni elődöntőre is. – Igazán erős együttesről van szó, magas szinten játszó jégkorongozóik vannak, rengeteg rutinnal. Amikor legutóbb Debrecenben találkoztunk, akkor büntetőkkel nyertünk, de akkor is azt éreztem, hogy az ő akaratuk érvényesült inkább. Kemény mérkőzésre számítok az erdélyi csapat ellen is, természetesen nem feltartott kézzel fogunk elutazni, megpróbáljuk a legjobbunkat nyújtani – zárta gondolatait a vezetőedző.

DEAC jégkorongcsapata pénteken és szombaton is 17 óra 30 perctől kezd a Csíkszereda vendégeként.

Arany Balázs