A tét az élvonalban maradás volt, azonban a listavezető Ferencváros csütörtök után ezúttal sem hagyott esélyt a hajdúsági pólósoknak és 16–8-ra nyert a Debreceni Sportuszodában. Ezzel a vereséggel eldőlt, hogy a DVSE kiesett az OB I.-ből és a következő idényben a másodosztályban folytatja majd szereplését.

Török Béla istenes bombája nyitotta az alapszakasz győztese elleni találkozót. Ez felpaprikázta a Fradit, amely hat góllal válaszolt a DVSE vezető találatára. Csak azért nem héttel, mert Kósik Soma bravúrral védte a nevelőegyesülete ellen is kiválóan játszó Fekete Gergő ötméteresét. (1-6.)

A második játékrész is debreceni góllal kezdődött, az első támadásból Somlai Tamás talált be. Az ő nevéhez fűződött a második találat is a negyedben, majd az előző FTC-meccsen hat ízben eredményes Korbán Richárd is feliratkozott a góllövők közé. Közben persze a vendégek szintén szépen termelték a gólokat, így a félidőben 4-11 volt az állás.





Már ekkor tudni lehetett, hogy innen nincs visszaút, de azért nem adták fel a debreceniek. A harmadik nyolc percben mindössze három gólt láthatott a közönség, melyből egy jutott a Debrecennek Fülöp Bencének köszönhetően. (5-13.)

A záró felvonást sikerült 3-3-ra lehozni, így legalább tisztességes lett a búcsú. A debreceni gólokat Macsi Patrik, Somlai Tamás, valamint a cserekapus, Molnár Lehel szerezték – összegezte a klubhonlap.