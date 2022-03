Mindössze két hete volt, hogy legutóbb egymásnak feszült a DVSC Schaeffler és a Ferencváros női élvonalbeli együttese. Az a találkozó a Magyar Kupa legjobb négy közé jutásról döntött, ami akkor a zöld-fehérek sikerét hozta, így a szerdai hazai bajnoki jó lehetőség a visszavágásra.

A Loki jó passzban várja a rangadót, hiszen azóta a Hódosban legyőzte a Vácot, majd múlt héten idegenben a Mosonmagyaróvárt is, amivel nagy lépést tett a bronzérem megszerzéséért.

– Jót tettek nekünk a legutóbbi győzelmek, nagyon készültünk mindkét összecsapásra, hiszen a bronzéremért folytatott harc szempontjából kiváltképp fontos volt a váciak és a mosonmagyaróváriak elleni bajnoki – hangsúlyozta a Hajdú-bihari Naplónak Petrus Mirtill, a DVSC balszélsője. – Nyilván mindig van mit javítani a teljesítményünkön, de az óvári mérkőzés második félidejét külön kiemelném, ott már önfeledten tudtunk játszani, áttört a gát. Méghozzá úgy, hogy azon a találkozón Deonise Fachinellot sérülés, míg Planéta Szimonettát piros lap miatt már az első játékrészben elveszítettük. De éppen ezért vagyunk jó csapat, mert az ilyen események még összébb hoznak minket, a kiesett játékosokért is küzdünk. Nem lehet hátradőlnünk, hiszen a pontvadászat záró etapjában olyan csapatokkal is fogunk majd játszani, akik okoztak már meglepetést – emelte ki.

Mivel a mosonmagyaróvári összecsapáson betegség miatt Vámos Míra is hiányzott, így Petrus Mirtill poszttársaként a 17 éves akadémista Makó Zoé debütált a felnőtt NB I.-ben.

Emiatt az az érdekes szituáció állt elő, hogy a 20 esztendős játékos biztatta és nyugtatgatta a debütánst. – Emlékszem, én is lámpalázas voltam az első pályára lépésem előtt. Láttam rajta, hogy ő is izgul, így beszéltünk a kezdés előtt is. Furcsa volt, mert pár éve Vantara-Kelemen Éva biztatott engem, most pedig már nekem jutott ez a feladat. Déjá vu érzésem volt, mert szinte szóról-szóra ugyanazokat mondtam, amiket Vicától hallottam – mosolygott.

Egy Loki-Fradi mindig kiemelt jelentőségű a csapatok és a szurkolók számára is, legutóbb is igazi meccshangulat uralkodott a Hódosban.

Mindkét gárdának 30-30 pontja van, ám a fővárosiak két mérkőzéssel kevesebbet játszottak, így ők várhatják a második helyről az összecsapást. – Minden meccs más, nem szabad kiindulni abból, hogy a kupatalálkozónk nem sikerült jól ellenük, mert ősszel az idegenbeli bajnokin pariban voltunk velük – elevenítette fel Petrus Mirtill. – Nyilván vannak olyan játékosaik – például Klujber Katrin, vagy éppen Emily Bölk –, akik többet vállalnak magukra, de a zöld-fehéreknek két olyan klasszis sora van, bárhogy forgatja Elek Gábor a kézilabdázóit nem csökken a játékuk minősége. Nehéz 60 perc vár ránk, de magabiztosan kell hozzáállnunk a rangadóhoz, nincs vesztenivalónk – nyilatkozta.

A DVSC Schaeffler–FTC-Rail Cargo Hungaria bajnokin a Horváth Péter-Marton Balázs bírópáros fújja majd a sípot, a 17.45-től kezdődő találkozót az M4 Sport élőben közvetíti. MSZ

A K&H női kézilabda liga állása

1. Győr 18 18 – – 598–377 +221 36

2. FTC 16 15 – 1 499–358 +141 30

3. DVSC Schaeffler 18 15 – 3 525–440 +85 30

4. Vác 17 11 – 6 529–488 +41 22

5. Mosonmagyaróvár 18 10 1 7 567–532 +35 21

6. Siófok 18 10 – 8 556–549 +7 20

7. Kisvárda 18 8 1 9 460–484 –24 17

8. MTK 18 6 4 8 481–509 –28 16

9. Dunaújváros 18 7 – 11 491–537 –46 14

10. Fehérvár 17 5 2 10 428–468 –40 12

11. Budaörs 18 5 2 11 476–545 –69 12

12. Érd 18 4 – 14 460–540 –80 8

13. Vasas 18 3 – 15 477–594 –117 6

14. Szombathely 18 2 – 16 463–589 –126 4