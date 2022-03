A Nemzetközi Kosárlabda Egyesületek Szövetsége (FIBA), az Eurobasket 2022 Trophy Tour keretein belül az idei férfi kosárlabda-Európa-bajnokság trófeáját elviszi az összes olyan országba, amely részt vesz a kontinensviadalon. Mint ismert, a magyar csapat is ott lesz az Eb-n, hiszen a selejtezősorozat F jelű csoportjában Ukrajna és Szlovénia mögött holtversenyben a harmadik helyen zárt, megelőzve a szomszédos Ausztriát. A mieink négy győzelmet arattak és két vereséget szenvedtek el a négyesükben. A kvartett harmadik pozíciója pedig Európa-bajnoki részvételt ért, így természetesen hazánkba is ellátogat a kupa, amely már meg is érkezett a cívisvárosba.

Az érdeklődőknek a serleg megtekintésére csütörtökön délelőtt 9 óra 30 perc és 11 óra 30 perc között a Debreceni Egyetem díszudvarán lesz lehetőségük, ahol fotózkodni is lehet a kupával.

A trófea ezt követően átkerül a Főnix Arénába, a Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa és a Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa helyszínére, ahol csütörtökön és pénteken továbbra is lesz lehetőség képeket készíteni a serleggel.

Ősszel indul a torna

Az Európa-bajnokságot ősz elején, szeptemberben rendezik Németországban. A magyar válogatott öt nemzettel, a házigazda Németországgal, Franciaországgal, Bosznia-Hercegovinával, a címvédő Szlovéniával és Litvániával szerepel majd a B jelű csoportban. A hat együttes közül a négy legtöbb pontot szerző gárda jut majd tovább a torna nyolcaddöntőjébe.

HBN