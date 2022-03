A Hajdú-Bihar Megyei I. osztályában a 20. fordulót rendezik a hétvégén, a Balmazújváros szombaton délután a Hajdúnánás együttesét fogadja hazai környezetben. A piros-kékek 50 ponttal magabiztosan vezetik a bajnokságot, míg a vendégek mindössze a kilencedikek 26 egységgel. A listavezető az előző körben 3–2-es győzelmet aratott a Sárrétudvari vendégeként. A középmezőnyben szereplő Hajdúnánás pedig a Hajdúsámson ellen játszott 1–1-es döntetlent. Egyébként a góllövőlista éllovasát is a Balmazújváros gárdája adja, Urbin Péter eddig húsz alkalommal zörgette meg a hálót.

A találkozót megelőző napokban a balmazújvárosiak vezetőedzője, Lajos Ferenc beszélt a várakozásairól a Hajdú-bihari Naplónak.

– Az előző fordulóban a Sárrétudvari együttesét múltuk fölül 3–2-es arányban idegenben. A hazaiak kellemetlen stílusban futballoztak végig, ennek következtében gyarapodott sérültjeink száma. De más megyei gárdákkal ellentétben nekünk elég bő a keretünk, így ez nem okoz akkora problémát.

A megszokott heti edzéstervvel készültünk a hétvégi összecsapásra, viszont nem szabad figyelembe venni a hajdúnánásiak tabellán elfoglalt pozícióját, mert veszélyesek lehetnek ránk. Mindent szeretnénk megtenni a hétvégi meccsen is a sikerért, természetesen hazai győzelemre számítok – fogalmazott.

Lajos Ferenc arról is beszélt lapunknak, hogy milyen tervekkel vágtak neki a tavasznak. – Egyértelműen a bajnoki cím a célkitűzés Balmazújvároson, ezt várják el a helyi szurkolók is. Szeretnénk minél több mérkőzést megnyerni a szezonban, lehetőleg sok fiatalt beépítve a csapatba, persze olyanokat, akik tehetségesek és megfelelő a hozzáállásuk – mondta az edző, aki azt is elárulta, hogy milyen változások történtek a keretükben a télen. – Érkezett hozzánk Sallai Csaba a DSC-SI-től, Molnár Szabolcs Füzesgyarmatról, valamint Bajusz Milán a DVSC Labdarúgó Akadémiájáról. Távozott az egyesületünktől Csiszár Szabolcs, Bereczki Tamás, Csige Zsolt pedig visszavonult – nyilatkozta Lajos Ferenc, aki végezetül a Napló kérésére megtippelte a forduló pontos eredményeit is.

A Balmazújváros–Hajdúnánás összecsapást szombaton 15 órától rendezik.

Arany Balázs