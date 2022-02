A Debreceni Sportcentrum kedd este tartotta a szokásos évi díjátadó gáláját, amelynek alkalmával megjutalmazta a kiváló eredményeket elért utánpótlás és felnőtt sportolóit, illetve edzőit. Az esemény azonban tartogatott még egy fantasztikus meglepetést is a jelenlévők számára: záróakkordként bejelentették, hogy a világbajnoki ezüst- és bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes magyar kardvívó, Iliász Nikolász a Debreceni Sportcentrum színeiben folytatja pályafutását.

– Nagyon boldog vagyok, hogy megtisztelt a bizalmával a város és a klub, hiszem, hogy ez az együttműködés sikeres lesz – mondta a világklasszis vívó a gálán az átigazolása kapcsán. – A közös cél pedig nem más, mint a párizsi olimpiára való kijutás, ahonnan szeretnék egyéniben és csapatban is éremmel hazatérni. Úgy gondolom, hogy az eddigi eredményeim és a Debreceni Sportcentrummal kötött megállapodásunk alapján erre reális esély van – fogalmazott.

A munkára koncentrálhatnak

Az édesapja révén görög származású versenyző elárulta, hogy a Debreceni Sportcentrumnál tapasztalta azt a hozzáállást, ami szerinte a 21. században elengedhetetlen az élsporthoz.

Itt minden adott ahhoz, hogy professzionálisan lehessen felkészülni. Így a sportolóknak tényleg nincs más dolguk, mint a munkára koncentrálni, amit a klub segítségével nyugodtan megtehetnek

– fejtette ki, hogy miért a hajdúsági egyesületet választotta pályafutása következő állomásaként.

Iliász Nikolász arra is kitért, hogy a felkészülése lényegében nem változik majd, tehát továbbra is a fővárosban végzi munkájának a nagy részét. Azonban jön majd többször Debrecenbe is, ahol alkalma lesz az aránylag fiatal – 2019 őszén megalakult – vívószakosztály ifjú versenyzőivel is együtt tréningezni.

– Úgy érzem, hogy egy bő tíz évem még van – mondta a 30 esztendős klasszis. – Az utánpótláskorúakkal való edzés azonban mindig kihívás, már csak fizikális szempontokból is. Illetve, ahogy mondani szokták, ők jobban „harapnak”. A páston kiválóan lehet velük küzdeni, és ez szerintem kölcsönösen jó lehet mindenkinek, mert ebből ők is profitálhatnak és én is – zárta gondolatait a Debreceni Sportcentrum újdonsült versenyzője.

Bakos Attila