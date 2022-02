A fiatal sportoló sok országban készített igazán látványos fotókat, amelyeket Instagram-oldalán is megosztott. A kedvenc helyeiről a Hajdú-bihari Naplónak beszélt. – Leginkább a röplabdacsapatnak köszönhetően fordultam meg ennyi helyen. Közülük Finnország volt a favorit, Korpilahti települése, amely jól ismert gyönyörű természetéről, hegyeiről és tavairól. De ami ezeknél is fontosabb, hogy több életre szóló barátságot is kötöttem ott – mondta a játékos.

Az Eötvös röplabdázója jó néhány helyre eljuthatott még, például Olaszországba tanulmányi kirándulás keretein belül, hiszen olasz nyelvet tanul. – Ott a legkülönlegesebb a Miramare Kastély volt, tenger veszi körül. Ezen országokon túl még Montenegró is közel áll a szívemhez, amikor ott voltunk és túráztunk, több csodálatos várat is láttam, valamint az Adriai-tengert – fogalmazott Kovács Anett, aki hozzátette, a jövőben szeretne elutazni még Franciaországba, esetleg a Kanári-szigetekre.

Arany Balázs