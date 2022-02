A DEAC jégkorongcsapata meglehetősen sűrű időszakban van éppen, hiszen hétfő után szerda este is jégen volt a gárda. Előzőleg egy rendkívül izgalmas összecsapáson a listavezető Csíkszeredát győzték le szétlövésben. Ezúttal a MAC HKB Újbuda látogatott a Debreceni Jégcsarnokba, és az volt a tétje a mérkőzésnek, hogy megmarad-e a tabellán hetedik pozícióban lévő hazaiak esélye az alapszakasz első hat helyezettje közé kerülni, ezzel automatikusan bekerülvén a rájátszásba. Pont a MAC volt a hatodik az összecsapást megelőzően, és egy győzelemmel ezt be is biztosíthatta, hajdúsági siker esetén viszont még nyitott maradhatott a kérdés.



Messze nem kezdett olyan határozottan György József együttese, mint két nappal korábban, több hiba is becsúszott a játékba, egy ilyen hozta meg a vezetést is a vendégeknek. Emberhátrányban adta el a saját harmadában a korongot Klimek, ezt kihasználva Schlekmann lőtte be az adódó ziccert. A budaiak egészen magasan letámadtak, és több alkalommal is megzavarták Bertáék támadásának építését. Ezekből a szituációkból alakultak ki helyzetek, de Hetényi a szokásához híven remekül helytállt, és jó néhány védést bemutatott. Az első szünet előtti néhány percben kicsit magukra találtak Vokláék, és egy-egy időszakra meg tudták tartani a korongot, azonban igazán nagy lehetőségek nem alakultak ki Bálizs kapuja előtt.



A második harmadra egy intenzív DEAC jött ki az öltözőből, sokkal energikusabb és lendületesebb volt az együttes. Ráadásul az újbudaiak emberhátrányba kerültek, így nagy nyomást gyakorolt rájuk a hazai csapat, azonban így sem sikerült megszerezni az egyenlítő találatot. Sőt, egy ellentámadást követően az első gól szerzője, Schlekmann indult meg egy az egyben Hetényire, és a lehetőséget kihasználva megduplázta a vendégek előnyét. Az egyetemisták folyamatosan támadtak, egyáltalán nem adták fel, azonban semmi nem akart sikerülni. Ennek ékes példája volt a fővárosi együttes harmadik találata: Lukas lövése változtatott irányt az egyik menteni igyekvő debrecenin pont úgy, hogy Hetényi lábai között becsorgott a kapuba, ezzel a 35. percben már 3–0 volt az állás a MAC javára, és ennyi is maradt a játékrész végéig.

Az egyenlítés közelében



Az egyetemisták emberelőnyben kezdhették az utolsó húsz percet, azonban igazán nem látszott meg a létszámfölény a játékukon. Ugyan próbálkoztak lövésekkel a Kuleshovék a harmadik harmadban is, azonban Bálizs csak ritkán kényszerült igazán nagy bravúrok bemutatására. A DEAC becsületesen ment előre, aminek szépítés lett az eredménye: emberhátrányban Spirko tört előre, és zseniális gólpasszt kapott tőle Novotny, aki közelről az üres kapuba lőtt. Az utolsó percekre izgalmassá tették a meccset a hazaiak, hiszen az 57. percben Klimek lőtt egy hatalmas gólt, felhozva csapatát 3–2-re.

A végén már kapus nélkül támadtak, de egyenlítenie nem sikerült a debrecenieknek, ezzel szinte biztossá vált, hogy hetedik helyen zárják az alapszakaszt.

Bakos Attila