A válogatott szünet előtt – Spanyolország ellen vív két Eb-selejtezőt a nemzeti csapat – még egy Budaörs elleni idegenbeli bajnoki vár pénteken a DVSC Schaeffler alakulatára a K&H női kézilabda liga 16. fordulójába. A piros-fehérek jó formában várhatják a találkozót, hiszen múlt pénteken a Hódosban 45–29-re verték a szombathelyieket, megerősítve harmadik helyüket a tabellán. A találkozón Vámos Míra – 80 százalékos helyzetkihasználással – nyolc góllal terhelte meg a vasiak hálóját.

– Örültem a csapat jó teljesítményének, lendületesen és kreatívan játszottunk, a 45 dobott gól mindenképpen dicséretes. Ideje volt már, hogy levetkőzzük a görcsösséget, remélem így folyatjuk a jövőben is. Élveztem a játékot, és annak is örülök, hogy nyolc góllal tudtam segíteni a csapatot – elevenítette fel a Hajdú-bihari Naplónak a balszélső, aki szerdán ünnepelte a 19. születésnapját.

Vámos Míra – nővérét, Petrát követve – tavaly nyáron került Debrecenbe a Nemzeti Kézilabda Akadémiáról, és bátor játékkal gyorsan bebizonyította, fontos helyzetekben is lehet rá számítani. Ennek eredményeként februárban 2025-ig meghosszabbította a szerződését a klubbal. – Boldog vagyok, hogy hosszabb távon is számítanak rám a Lokinál. Remek közegbe kerültem, ahol minden lehetőség adott a fejlődésemhez. Jó játékkal akarom meghálálni a bizalmat, és szeretnék minél nagyobb részt vállalni a célok eléréséből – fogalmazott a játékos, akinek döntését megkönnyítette, hogy így az egyetemi tanulmányait is folytathatja.

A junior Európa-bajnok szélső gyorsan beilleszkedett a Debrecenbe, és az öltözőben is megtalálta a közös hangot a többiekkel. A rutinos játékosok is szívesen segítettek neki, köztük az a Korsós Dorina, aki január végén a Rapid Bukarestbe igazolt a cívisvárosból. – Meglepetésként ért a távozása. Sokat tanulhattam tőle szakmailag, mindig támogatott. Emberileg is közel kerültünk egymáshoz, amit lehet, hogy a távolság miatt már nehezebb lesz fenntartani. Fiatal játékosként különösen fontos a megfelelő meccsterhelés, mivel Korsó távozása után ketten maradtunk a balszélső poszton Petrus Mirtillel, így jóval több játékidő jut majd mindkettőnkre. Ez egyben több felelősséget is jelent, de nincs ezzel probléma, élni szeretnék minden lehetőséggel, amit kapok, legközelebb a Budaörs ellen – mondta.

Az őszi, Pest megyeiek elleni hazai mérkőzés első félideje nyögvenyelősen alakult, aztán fordulás után gyorsan öt gólos előnyt épített ki a DVSC, amelyet a végére kilencre növelt, kialakítva a 30–21-es eredményt. A 11-ik helyen álló Budaörs két leggólerősebb játékosa a korábbi válogatott irányító Pálos-Bognár Barbara, valamint a szerb válogatott baláltlövő Jovovity Jovana, rájuk mindenképp figyelnie kell majd Szilágyi Zoltán tanítványainak.

– Feltérképeztük már Budaörsöt, ismerjük az erősségeiket, és azt is, hol lehet megbontani őket. Nagy hiba volna lebecsülni őket, nem szabad hagynunk, hogy ránk erőltessék az akaratukat, a saját kézilabdánkat kell játszanunk, és akkor jó esélyünk lehet a két pont megszerzésére, hiszen ez lebeg a szemünk előtt – mondta el Vámos Míra.

A Moyra-Budaörs Handball–DVSC Schaeffler pénteken 18 órától kezdődik, a találkozót a Loki hivatalos YouTube-csatornája élőben közvetíti majd.

MSZ

Borítókép: MW-archív