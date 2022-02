A DEAC Gladiators kerete egy nagyon fontos elemmel bővült a napokban. A cívisvárosiak ugyanis továbbra is tartják jó kapcsolatukat a nyíregyházi tigrisekkel, akik újabb egy idényre a gladiátorokkal karöltve vágnak neki a Divízió I. küzdelmeinek, adta hírül a debreceniek honlapja.

A Tigers-játékosok már tavaly is bizonyították, hogy mennyire meghatározó szerepet töltenek be a DEAC-nál. Szerelésekkel, labdaszerzésekkel és touchdownokkal is győzelmekhez segítették a hajdúságiakat. Elég csak Román Dávid fontos elkapására gondolni a Budapest Titans ellen, vagy Panykó Patrik számtalan interceptionjére, amelyek sokszor sorsfordító pillanatokban jöttek. Suller Ádám (DE) is remekül tért vissza hosszan tartó sérüléséből, és Mihalik Györggyel (LB) a védelemben kiemelkedőt nyújtottak. A négy felsorolt közül egyedül Panykó Patrik (DB) az, aki nem épült fel sajnálatos sípcsonttöréséből, így az ő idei játéka erősen kérdéses, de jól halad a rehabilitációja. Axman Andornak (OL) is jól halad a felépülése, de Ty Rogers minden bizonnyal őt is nélkülözni kényszerül. Viszont csatlakozik még Bodnár Dániel (WR), Erdélyi Áron (WR), Papp Gábor (LB), és Sőrés László (OL).

Új arcok is lesznek viszont az érkezők között: Kostyál Péter (WR), Liszkai Elek (LB), Pásztor Sándor (CB/OLB), illetve Vadász Richárd (DT). Ők mind első szezonjukra készülnek.

A Nyíregyháza Tigers játékosai a bajnokság végéig kölcsönben szerepelnek a DEAC Gladiatorsnél.