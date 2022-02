Az Extraligában szereplő DEAC férfialakulata 3:2-re múlta fölül vasárnap este a Kecskemétet idegenben. Fodor Antal tanítványai ezzel az eredményükkel már tizenegy egységgel állnak a tabellán az utolsó, nullapontos Dunaferr előtt.

Egységes csapatmunka



A vezetőedző elégedetten nyilatkozott a találkozó után. – Nagyszerű győzelmet arattunk a Kecskemét ellen. Készültünk a meccsre, tudtuk, hogy fejben higgadtnak kell maradnunk. Nem titkolom, nagy örömet okozott a csapat, nemcsak a sikerrel, hanem az egységes csapatmunkával, a jó hozzáállással, egymás támogatásával. Pozitív hátszéllel készülünk a folytatásra – zárta gondolatait Fodor Antal.



A DSZC-Eötvös DSE női gárdája 3:1-es sikert aratott a tabella második helyén álló Gödöllővel szemben az NB I.-ben szombat délután. A hajdúságiak így bebiztosították a tabellán a hetedik helyüket a Jászberény előtt. Szombathy András vezetőedző elmondta, hogy az elmúlt mérkőzéseken is eljutottak szettlabdákig, de valami mindig hiányzott. Most egy emberként küzdött a csapat, és sikerült a végjátékokban is higgadtan támadniuk.



A DEAC női röplabdásai a TFSE vendégeként arattak 3:0-s győzelmet az NB II. felsőházának első fordulójában vasárnap délután.



Kuszkó Zsolt vezetőedző értékelte a mérkőzés után együttese teljesítményét. – Örülök a győzelemnek, két szettben is fegyelmezetten röplabdáztunk, bár akad pár tényező, ami finomhangolásra szorul. Egyre nehezebb meccsek jönnek, amelyeket fejben kell megnyernünk, ha ez sikerül, nem lesz könnyű dolguk a riválisainknak – összegzett a szakember.

A Debreceni Egyetem női röplabdásai vasárnap folytatják szereplésüket a Szolnok ellen hazai pályán, míg a férfiak az alapszakasz következő fordulójában a MAFC-ot fogadják vasárnap délután. Az Eötvös pedig Budaörsön játssza következő bajnokiját szombat este.

Arany Balázs