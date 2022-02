A curlingesek küzdelmeivel szerdán megkezdődött a pekingi téli olimpia. A magyar csapatot 14 versenyző képviseli, soraikban magyar sport történetének első téli olimpiai aranyérmet szerző rövidpályás gyorskorcsolya férfi váltó két tagjával, Liu Shaolin Sándorral és öccsével, Liu Shaoanggal.



A Hajdú-bihari Napló a 2018-as olimpián videóbíróként tevékenykedő, az aranydöntőben is szerepet kapó dr. Kövér Balázst kérte fel, hogy elemezze a short trackesek esélyeit. A debreceni szakember korábban maga is kiváló rövidpályás gyorskorcsolyázó volt, kétszeres bajnok, a váltóval világkupa- és Eb-bronzérmes, de felnőtt, valamint junior világbajnokságon is képviselte a magyar színeket, így sportolóként is van rálátása, mi is várhat a mieinkre Pekingben.



Ahányszor visszagondolok a négy évvel ezelőtti eseményekre, mindig libabőrös leszek, sosem fogom elfelejteni azokat a napokat

– ismerte el Kövér Balázs. – Katartikus volt az egész finálé, hivatalos személyként nagyon nehéz volt leplezni, hogy mennyire izgultam és szorítottam a mieinkért. Azon az olimpián a videóbírók helye még közvetlenül a palánk mellett volt, emiatt ahogy mentek el mellettünk a versenyzők, jégdarabok, szilánkok csapódtak ki ránk, időnként még a szelét is érezni lehetett az arcunkon, amikor elsuhantak mellettünk. Amikor a férfi 5000 méteres váltó döntőjében a kanadai bíró lehívta Magyarországot, mint potenciális kizárásra esélyes váltót, egy másik pedig a Kanadát, mondtam magamban, itt lesz mit elbírálni. Szerencsére tisztán látszott, hogy nem történt szabálytalanság, így egy picit hozzájárulhattam ahhoz, hogy nem vették el jogtalanul az érmet a srácoktól – mosolygott.

Kövér Balázs | Forrás: MOKSZ/Derencsényi István



Kövér Balázs hangsúlyozta, az, hogy Pjongcsangban aranyérmes lett a váltó, egy rögös, de következetes munka eredménye volt. Maga a short track hazánkban 1988-ban kezdte meg a hódítóútját. Abban az évben Calgaryban bemutatkozó sportágként szerepelt az olimpián, de 1992-ben, Albertville-ben már a hivatalos program része volt. Az első jelentős magyar short trackes eredmény a 2001-es hágai Eb-váltóbronz volt, annak a csapatnak Kövér Balázs is tagja volt.



A számokból is látszik, hogy egy viszonylag fiatal sportnak kellett 2018-ig eljutni oda, hogy meglegyen az első magyar olimpiai aranyérem

– mutatott rá a korábbi junior világbajnoki összetett nyolcadik koris. – A négy évvel ezelőtti csapat két helyen is változott: a Liu testvérek továbbra is oszlopos tagok, Burján Csaba nem került az utazó keretbe, míg Knoch Viktor befejezte a pályafutását. Ott lesz viszont az a John Henry Krueger, aki Pjongcsangban még amerikai színekben 1000 méteren szerzett ezüstérmet egyéniben, a negyedik ember pozíciójára pedig Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel és Varnyú Alex pályázik – sorolta, nem titkolva, hogy a jelenlegi férfi váltót picivel gyengébbnek érzi a négy évvel ezelőttinél. – Az olimpiai kvalifikációs versenyeken ott voltunk rendre a döntőben, de aranyérmet nem sikerült szerezni, és reális esély nem is nagyon mutatkozott rá, hogy nyerjünk. De nyilván a jég az csúszik, vagy esetleg egy karkötőre is rá lehet lépni, ahogy azt a debreceni kvalifikációs versenyen láttuk a Főnixben.

A váltóban benne van az érem, csak a színe kérdéses erősen.

Természetesen nagyon boldog lennék, ha ismételni tudnánk, de szerintem az aranyért erőn felül kell majd teljesíteni. Azt viszont nehezen tudom elképzelni, hogy valamelyik egyéni számban ne nyerjünk medáliát. Ha a Liu tesóknak összejönnek a futamok, jók lesznek a sorsolások, akkor ők azért gyönyörűen le tudják egymást védekezni, világkupán, világbajnokságon nem egyszer oktatták már a mezőnyt 1000 méteren. Ha össze tudnak állni, nagyon nehéz őket megelőzni, és akkor benne van akár az arany, ezüst befutó is. Tehát jók az előjelek, de ne felejtsük el, hogy a kínai címvédő 500-on nem nagyon jeleskedett a kvalifikációs sorozatban, szerintem tartogatták, eldugták a mezőny elől, úgyhogy komoly küzdelem várható – mutatott rá Kövér Balázs.



Bár a lányok igazság szerint nem mutattak kiemelkedő teljesítményt a világkupa-sorozatban, de a szakember szerint Jászapáti Petrától várható a jó eredmény. Úgy véli, az elődöntőbe feltétlenül oda kellene érnie, a pontszerzés kiváló volna. – A lányoknak inkább a mixváltóban kell hozniuk a legjobbjukat, hiszen ott rájuk is kulcsszerep hárul majd. Abban a számban már szombaton érmeket osztanak, egy jó kezdés nagy lökést adhatnak mindenkinek.

A short trackesektől összességében legalább három érmet várok, és a legjobb forgatókönyv alapján a Himnuszt is hallani fogjuk valamelyik díjátadó ceremónián. De hangsúlyozom, ehhez mindennek klappolnia kell: a versenyző mentális és fizikai állapotának, a szerencsének, a penge beállításának, a verseny közben meghozott döntéseknek, végrehajtott manővereknek. És akkor még nem beszéltünk a koronavírusról, ami mindent felboríthat

– hangsúlyozta.



Arra kérdésre, hogy a short trackesek mellett kiknek a szereplését követi majd kiemelten, két nevet említett a szakember: az alpesi síző Kékesi Mártont és Kozuback Kamillát, aki történelmet írva első magyar snowboardosként jutott ki az olimpiára.



– Kamilla kettős állampolgár, az édesanyja, Botyánszki Brigitta még velünk korcsolyázott a hőskorszakban. Az apukája, Jeremy is short trackes volt, kanadai válogatott, szóval remek géneket örökölt – mondta el Kövér Balázs, aki szerint már az hatalmas siker, hogy Kamilla fiatal kora ellenére kijutott a téli játékokra, felhelyezve a snowboardot a térképre.

Molnár Szilárd