Kiválóan kezdte a mérkőzést a DSZC-Eötvös DSE, Débora Araújo Riberio, Victoria P. Young és Fehér Anna Ditta is eredményesen támadott, utóbbinak volt egy pontot érő sánca is, így 6:1-nél már időt kértek a vendégek. Hatottak az intelmek, mert sorozatban 7 veszprémi pont következett, amire a házigazdák reagáltak időkéréssel. Ez a játékmegszakítás is hatásos volt, mert Tóth Kingáék 10:10-nél kiegyenlítettek. 15:15-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok, de aztán a vendégek idegenlégiósait nem tudták hatástalanítani a hajdúsági sáncok, így 18-ra a veszprémiek nyertek a nyitószettet - olvasható a debreceni csapat közleményében.

A második játszma elejét is vendég dominancia jellemezte, ekkor több támadást is elhibáztak a debreceniek. A növekvő különbség miatt 7:13-nál hazai időkérés következett. Ezután szép lassan felvette a ritmust a DSZC-Eötvös DSE és a veszprémi időkérés ellenére 14:14-nél kiegyenlített. A végjátékig az egy pontos vendégelőnyt folyamatosan kiegyenlítették Takács D. Orsolyáék, majd 22:21-nél átvették a vezetést. A végjátékban azonban egy-egy rontott nyitás és támadás azt eredményezte, hogy megduplázták szettelőnyüket a vendégek.

A harmadik játszmában két újabb fiatallal állt fel a hazai gárda, akik meg is hálálták a bizalmat, Juhász Flóra egy szép sánccal, Berza Fanni pedig egy támadással szerzett pontot csapatának. Szoros és élvezetes volt a mérkőzés. 11:13-nál Pálfi Kitti is pályára lépett és nem sokkal ezután 15:13-nál már a veszprémiek kényszerültek időkérésre. Ennek ellenére 21:17-ig a hazaiak akarata érvényesült. Több alkalom is lett volna a szett megnyerésére, de több nyitásrontás és egy támadási hiba ezt meghiúsította.

Szemre tetszetősen játszott a DSZC-Eötvös DSE, kár a végjátékokban elkövetett hibákért.

A DSZC-Eötvös DSE legközelebb március 5-én idegenben játszik, a tőle mindössze egy pont hátrányban álló Jászberényi Röplabda Klubhoz látogat, akik legutóbb legyőzték a Kispest SE-t idegenben.