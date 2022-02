A DEAC férfi futsalcsapata 4–2-re legyőzte az Újpest gárdáját az alapszakasz utolsó fordulójában hétfő este.

A debreceniek ezzel a sikerükkel a negyedik helyen zárták az első felvonást, amellyel bejutottak a felsőház rájátszásába.

Az Újpest elleni találkozót követően a hatalmas bravúrokat bemutató Krajcsi Bence értékelt a Hajdú-bihari Naplónak. – Pontosan ilyen mérkőzésre számítottunk, két remek futsalt játszó együttes találkozott a DESOK-ban. és a hazai pálya nagyban megkönnyítette a dolgunkat. Továbbá belül ugyan azt éreztem, mint a Nyírgyulaj elleni összecsapáson, hogy az egymásért való küzdelem döntő fontosságú volt. Szívvel, lélekkel harcoltunk a felsőházban való folytatásért, ez vagyunk mi, ez a DEAC család, itt nem csak jó játékosok vannak, hanem olyanok, akik egymáshoz kötődnek. Amikor fizikailag elfáradtunk, akkor ez segített át minket a nehéz időszakokon – mondta a hálóőr.

Majd beszélt arról is, hogy több nagy védést is be kellett mutatnia, de ő nem szeret magáról nyilatkozni.

– Akik itt voltak látták a teljesítményemet, meghagyom nekik az értékelést. Volt egy nagyon nehéz előző félévem, amikor kevesebb lehetőséghez jutottam, de 2021 lezárását követően éreztem úgy, hogy most már teljes odaadással tudok a futsalra koncentrálni. Az utóbbi egy hónapban sikerült úgy felépítenem magam, hogy ilyen produkcióra vagyok képes, mint a lila-fehérek ellen – fogalmazott a DEAC kapusa.

Hozzátette, nagyon örülnek ennek a győzelemnek, és az mindenképpen pozitív előjelnek tarja a rájátszás előtt, hogy a mumusunk, a Kecskeméttel nem kell találkozniuk.

– A Bács-Kiskunk megyei csapat lemaradt az első öt hely mindegyikéről. Viszont az Újpest gárdája megmutatta, hogy nem csak hazai pályán, hanem idegenben is remekül tud játszani. A továbbiakban még az eddiginél is kiélezettebb párharcokra számítok, viszont most már nyugodtabban tudunk előrefelé tekinteni. Azon leszünk, hogy minél jobban szerepeljünk a folytatásban is – zárta gondolatait Krajcsi Bence. A DEAC férfi futsalcsapata számára most egy néhány hetes szünet következik a bajnokságban, a rájátszás pontos menetrendjéről a későbbiekben ad tájékoztatást az MLSZ.



Arany Balázs