A debreceni találkozóhoz hasonlóan az első és a harmadik játszmában – a papírformának megfelelően – a fővárosban is a hazaiak domináltak.

A második játékrészben sokkal bátrabban és eredményesebben játszottak Fehér Anna Dittáék. 6:6-ig felváltva vezettek az ellenfelek, aztán 10:6-ra elhúztak Halla Grétáék. Takács D. Orsolyáék azonban minden labdamenetben harcoltak, és 17-nél kiegyenlítettek. Ezt követően egy-két ponttal megint a házigazdák vezettek, de Fehérvári Vivienék 19-nél és 20-nál is egyenlítettek. A végjáték is TFSE-előnnyel indul, sőt 24:22-re is vezettek Poór Alexandráék, de két szettlabdát hárítva 24-nél ismét egalizált az Eötvös DSE. Ismét fővárosi szettlabda, majd ismét debreceni egyenlítés után 25:26-nál Béni Kittiéknek volt játszmalabdájuk, de egy átjövő labdát outra ütöttek, így 26-nál ismét döntetlent mutatott az eredményjelző. A legszorosabb szett két TFSE-ponttal zárult, így a hajdúságiak ismét csak a küzdésükért dicsérhetők.

A DSZC-Eötvös DSE legközelebb február 12-én 15 órától a listavezető Gödöllő ellen játszik a DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikumban.