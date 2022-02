A DVSC egy héttel ezelőtt bejelentette, hogy leigazolta a 18 esztendős utánpótlás válogatott labdarúgót, Rácz Balázst. Az ifjú támadóval másfél plusz kétéves szerződést kötött a klub, amely a jövőben minél több fiatal tehetséget szeretne a soraiban tudni.

– Abszolút nyitott voltam a Debrecen megkeresésére, így örömmel töltött el, hogy egy ilyen nagy múltú klubhoz igazoltam. Mindenki ismeri a DVSC történelmét, ráadásul számos olyan labdarúgó van a keretben, aki a nemzeti válogatottban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Úgy gondolom, a Loki egy olyan gárda, melyhez sokan szeretnének tartozni

– nyilatkozta a klubhonlapnak Rácz Balázs, aki elmondta, nagyon jók az első benyomásai, hisz egy rendkívül befogadó közegbe csöppent, ráadásul a Puskás Akadémia elleni mérkőzésen már az utazó keretbe is bekerült. – Egy-két játékost ismertem már régebbről, Kundrák Norbival például ugyanabban a kollégiumban laktunk Budapesten, de a válogatottból is voltak ismerős arcok. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy elutazhattam a csapattal Felcsútra, hisz a karrierem során nem volt még példa rá, hogy egy NB I.-es gárda első keretéhez tartozzak. Igaz, nem sikerült debütálnom az élvonalban, de így is rengeteg tapasztalatot szereztem a pálya széléről. Bízom benne, hamarosan eljön a bemutatkozás, utána pedig szeretném kiharcolni, hogy minél több játékpercem legyen az élvonalban a Loki futballistájaként – tette hozzá.

Rácz Balázs pályafutása elég korán indult, hisz mindössze 4 éves volt, amikor elkezdett focizni Pécsett. – 12 éves koromig a szülővárosom csapatánál játszottam, majd utána kerültem a fővárosba, ahol két évet a Ferencvárosnál, hármat pedig a Budapest Honvédnál töltöttem. Az utánpótlásban védekező középpályás voltam, viszont a Kispestben az akkori edzőm úgy gondolta, támadóként hatékonyabb tudok lenni.

Szerencsére ott tudtam ragadni, és mind a mai napig nagyon szeretem ezt a pozíciót.

Az elmúlt évem jól sikerült, gólkirály lettem az U17-es bajnokságban, majd a Honvéd NB III.-as csapatának labdarúgójaként belekóstoltam a felnőttfutballba. Sikerült bemutatkoznom az U18-as válogatottban is, melyben úgy érzem, jó teljesítménnyel rukkoltam elő. A jövőben persze célom, hogy oszlopos tagja legyek a nemzeti gárdának.

A magyar U18-as nemzeti együttes március 3-án Grúziát fogadja a Nagyerdei Stadionban, ahol az ifjú támadó első alkalommal léphet pályára. – Magyarország egyik legszebb létesítménye a debreceni, de azt gondolom, európai szinten is megállja a helyét. Izgatottan várom, hogy játszhassak a cívisvárosi stadionban, és bízom benne, hogy ez bajnoki meccseken is minél többször megadatik majd nekem – zárta szavait Rácz Balázs.