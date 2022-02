A DEAC II derbivel nyitja a tavaszi sorozatot, Katona László tanítványai szombaton a városi rivális DSC-SI csapatát fogadják. Míg a DEAC-osok a hatodik, addig ellenfelük a tizedik pozícióból várhatja a hétvégi párharcot.

Az egyetem alakulata legutóbb a bajnoki rajton találkozott a sportiskolásokkal, akkor nem született gól. Bár a mostani összecsapás az esélyese a DEAC, ám városi derbiről lévén szó, akár borulhat a papírforma. Az mindenesetre jó előjel, hogy a felkészülési mérkőzésekből ötöt megnyertek a DEAC-osok, egy pedig döntetlenre végződött. Az is bizakodásra ad okot, hogy Karikás Krisztián személyében rutinos játékossal erősödött a keret, ezáltal stabilabbá válhat a védelem. Fontos lenne a jó rajt, ami nagy lökést adhat a folytatásra, ráadásul begyűjtve a három pontot, akár egy hellyel feljebb léphet a táblázaton csapat, szerencsés esetben az üldözőkkel szemben is megnyugtató előnyre tehetnének szert.

DEAC II–DSC-SI

02.19. 14:00, Böszörményi úti Campus

Nehéz próbatétel vár a DASE fiatal csapatára szombaton, Kovács Miklós legényei ugyanis az idei szezonban jól teljesítő Kaba otthonába látogatnak. A cukorgyáriak 10-2-3-as mérleggel, a 3. helyről várják a tavaszi folytatást, míg a debreceniek 6-2-7-es mutatóval a 7. pozícióból folytathatják a bajnoki sorozatot. Ha a táblázatra nézünk, azt mondhatjuk, hogy a kabaiak a párharc esélyesei, de a bajnoki nyitányon már sikerült legyőzni őket, remélhetőleg ezúttal is az akkori forgatókönyv szerint alakul a mérkőzés. Az is bizakodásra adhat okot, hogy a másik élcsapat, a Monostorpályi ellen is sikerült begyűjteni a három pontot – írja a deac.hu. Nincs tehát előre lefutva a mérkőzés, a debreceniek képesek arra, hogy meglepetést okozzanak, és akár három egységgel gazdagodva térjenek haza Kabáról.

Kabai Meteorit–DASE

02.19. 14:00, Kabai Sportpálya