A férfi futsal Magyar Kupában megyei rangadót rendeznek a harmadik fordulóban, a DEAC csapata hazai pályán fogadja a Mezei-Vill együttesét szerda este. A két alakulat legutóbb januárban játszott a kupában, a berettyóújfaluiak a Mad Dogs otthonában arattak 6–1-es győzelmet, míg a debreceniek a Nyírséget ütötték ki 14–0-ra szintén idegenben. A továbbjutásukat követően a harmadik körében összesorsolták a két megyei riválist, akiknek egy meccsen kell eldönteniük ki a jobb.

A Debreceni Egyetem futsalosai hétvégén léptek pályára legutóbb a felsőház rájátszásának első fordulójában Újpesten. A sérüléshullámnak köszönhetően meglehetősen felforgatott csapattal utaztak a cívisvárosiak, de így is 1–1-es döntetlent értek el. Az MVFC is ott van a felsőházban, de ők az első körben szabadnaposak voltak. Tóth Attiláék januárban játszották az utolsó meccsüket, az alapszakasz záró körében, akkor a Veszprémet győzték le 3–1-re.

A berettyóújfaluiak háza tájáról keddi hír, hogy a brazil légiós, Sidenei ismét távozott a gárdától és Kuvaitban folytatja pályafutását. Továbbá, információink szerint a pótlása is megvan Sidneinek, a Nyírgyulaj együtteséből a szintén brazil nemzetiségű Matheus Da Silva Ferreira érkezett az MVFC-hez.

A találkozót megelőzően a Mezei-Vill korábbi, a DEAC jelenlegi futsalosa Siska Gergő beszélt várakozásairól a Hajdú-bihari Naplónak. – Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, az MVFC ellen legutóbb sajnos nagyarányú vereséget szenvedtünk idegenben. Viszont hazai pályán szoros meccset játszottunk a 2–2-re végződő összecsapáson, szeretnénk ahhoz hasonlóan biztató eredményt elérni szerda este is. Valamelyest javult a merítési lehetőségünk, Faragó Lajos letöltötte eltiltását, valamint a sérültjeink közül is a legtöbben felépültek, így erős gárdával tudunk kiállni a megyei rangadóra – fogalmazott a cívisvárosiak futsalosa.

Siska Gergő beszélt arról is, hogy milyen élmények kötik a két együttes korábbi találkozóihoz. – Már jó pár éve eligazoltam a berettyóújfaluiaktól, de mindig jó érzés korábbi klubom ellen pályára lépni. Nagyon sok barátom van az MVFC-nél, természetesen tartom velük a kapcsolatot, meccsek előtt, illetve után meg szoktuk beszélni ki, hogyan élte meg az összecsapást. Tóth Attilával sincs ez másként, vele is baráti viszonyban vagyok. Minden mérkőzésen próbálok bizonyítani, a megyei rivális elleni találkozó viszont kiemeltebb a gárdánknál, így ez plusz motivációt ad nekünk, de önmagában az, hogy korábban ott szerepeltem az nem teszi különlegesebbé a rangadót – nyilatkozta a DEAC 9-ese, aki nem köntörfalazott, elmondta, hogy komolyabb terveik vannak a sorozatban, így a Mezei-Villt is le akarják győzni, mert ott szeretnének lenni a négyes döntőben. Nehéz feladat elé állította őket a sors, hiszen a Magyar Kupa ezen szakaszában még nem kaptak ilyen erős ellenfelet talán sohasem.

Tóth Attila | Forrás: Napló-archív

A másik oldalról a debrecenieknél is megfordult, jelenleg a berettyóújfaluiakat erősítő Tóth Attila mondta el a Naplónak, hogy mire számít a hétközi meccsen. – Nehéz mérkőzés lesz a szerdai, a DEAC ellen sohasem könnyű, kellemetlen ellenfél, valamint a DESOK talaja teljesen más, mint a többi pályáé. Sok időt töltöttem a cívisvárosiaknál, így tisztában vagyok azzal, hogy mekkora előny ott készülniük.

A játékos elárulta, hogy egyre jobban kezdi megszokni az egyetemisták elleni meccseket. – Az elején furcsa volt, hiszen ott kezdtem az NB I.-es pályafutásomat, sok évet töltöttem a Debrecenben. Több barátom is van a korábbi együttesemnél, akikkel mai napig tartom a kapcsolatot, de ezeket félre kell tenni a mérkőzés idejére, hiszen a saját csapatom sikeréért kell dolgoznom – mondta az MVFC futsalosa, aki nem titkolta, szeretnék a magasba emelni a Magyar Kupát, így egyértelműen nyerni akarnak a rangadón.

A DEAC–MVFC Magyar Kupa találkozót szerdán 18 óra 30 perctől rendezik a DESOK-ban.

Arany Balázs