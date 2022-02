A debreceni Kovács Nándor nyerte a IV. Cívis Kupát, amely egyben a 12 érintéses szakág világbajnoki selejtező sorozatának záróversenye is volt. Mivel még volt kiadó hely az argentínai világbajnokságra készülő magyar válogatott keretében, így nem volt hiány izgalmakban, az eddigi selejtezőkhöz hasonlóan most is több komoly meglepetés született a mérkőzéseken. Mivel az összesen 4 kvalifikációs versenyből a legjobb 3 eredménye számított, az már biztos volt, hogy a cívisvárosiak közül Kiss Levente és Puskás László helyét nem fenyegette semmi, de Kovács Nándornak is a saját kezében volt a sorsa, amivel végül élt is. A negyedik DSC-s versenyző, Matkó Péter számára is nagy tétje volt a szombatnak, hiszen ez volt az utolsó lehetőség, hogy beverekedje magát a válogatottba.

Forrás: Molnár Péter

A két debreceni nagyágyú, közül Kiss levente és Puskás László gyengén kezdett, végül csak a 4-5. helyre értek oda, amit kihasznált kihasznált Koczor János és Horváth Imre is, hiszen Kovács Nándor mellett még ők állhattak fel a dobogóra. – Jól sikerült a rajtom, ami lendületet adott a folytatásra – elevenítette fel a Hajdú-bihari Naplónak Kovács Nándor, a DSC (Debreceni Sport Club) versenyzője. – Egy ideig fej fej mellett haladtunk Horváth Imrével és Matkó Péterrel. Utóbbit később legyőztem az egymás elleni meccsükön, ami sajnos kissé lejtőre tette a továbbiakban, míg Horváth-tal ikszeltünk egy kínkeserves összecsapáson. Aztán sikerült behúznom a hátralévő mérkőzéseimet, így folytatva a hagyományt itthon tartottuk a kupát – nyilatkozta Kovács Nándor, aki egyben a 12 érintéses szakág vezetője is, így a válogatott is a hatáskörébe tartozik.

Mint elmondta, debreceni szempontból a legfontosabb, hogy az eredmények alapján négy DSC-s versenyző – Kiss Levente, Puskás László, Kovács Nándor, és Matkó Péter – is ott van a keretben, de hogy végül milyen összetételben utazik majd el a válogatott az októberi vb-re, az még a jövő zenéje.

