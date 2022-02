A DEAC női futsalosai esélyesként várhatták a szombati bajnokit, hiszen a sereghajtó TFSE otthonában vizitáltak, írja a deac.hu. Ahogy arra számítani lehetett, már a meccs elején kezébe vette az irányítást a Debrecen. Többször is eljutottak a hazaiak kapujáig, de a vezetést csak a kilencedik percben szerezték meg. Ekkor Horváth Viktória a bal oldalon kicselezte a védőjét, majd a lövését nem tudta védeni a fővárosiak hálóőre. A TFSE elsősorban a stabil védekezésre összpontosított, de a megszerzett labdákból olykor veszélyes kontrát vezetett.

Sokáig 0-1 állt az eredményjelzőn, de az utolsó tíz percben felgyorsultak az események. Tóth Nóra passza után Nagy Anikó duplázta meg a DEAC fórját a 30. minutumban. Nem sokkal később Üveges Katalin lába sült el. A szimpatikusan küzdő budapestieknek összejött a szépítés Léner Fanni találatának köszönhetően. A végeredményt Krascsenics Csilla állította be, az egyetemisták kulcsembere Üveges átadását követően higgadtan küldte a labdát a hosszú alsóba.

– Nehézkesen indult a mérkőzés, több hiba is becsúszott, látszott, hogy a számunkra szokatlanul csúszós talaj is zavart minket. A négy találat ellenére nem vagyok maradéktalanul elégedett, több nagy lehetőséget is elpuskáztunk. A jövő héten két mérkőzést játszunk (a Csepel és a Tolna ellen – a szerk.), mindkettőt hazai pályán, a győzelem mellett mindenképpen cél lesz a jobb játék és a jobb helyzetkihasználás – összegzett a klubhonlapnak Quirikó Vivien vezetőedző.