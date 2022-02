A DEAC a lehető leggyorsabban, összesítésben 3–0-s söpréssel zárta le a Titánok elleni párharcát a rájátszás-kvalifikációban. György József tanítványai hazai pályán hétfőn 5–0-ra, kedden hosszabbítás után 4–3-ra, míg csütörtökön idegenben 5–2 győzték le a fehérváriakat. Előzetesen sokan papírformának vették ezt a párosítást, holott a Titánok komoly fejlődésen mentek keresztül az idényben– hívta fel a figyelmet György József. – Az első mérkőzés eredménye nem volt reális, mondtam is a játékosoknak, hogy a keddi sokkal nehezebb lesz. Be is jött, a 3–1-es vezetésünk után kicsúszott kezünkből az irányítás, és a hibáinkat megbüntették a fehérvári fiatalok, ám a hosszabbításban végül mi nyertünk. Szerintem az volt a fordulópontja az egész párharcnak. Utána úgy utaztunk Székesfehérvárra, hogy lehet két meccset játszunk ott, de szerencsére a lehető legkorábban lezártuk a dolgot. Mostantól nem nyom minket az esélyesség terhe, bárkit kapunk beleadunk mindent, és meglátjuk mi sül ki belőle – mondta el a Naplónak a szakember.

Következő héten már a negyeddöntőkkel folytatódnak küzdelmek: amennyiben az FTC, vagy az Újpest választja ellenfélül a DEAC-ot, akkor már kedden, ha a Csíkszereda–Gyergyószentmiklós duó bármelyike lesz a rivális, akkor csütörtökön lépnek jégre Berta Ákosék.

MSZ