Kialakult a férfi futsal NB I. alapszakaszának végeredménye hétfő este. A felsőházba jutást jelentő 1-5 helyre hét csapat pályázott az utolsó játéknap előtt, köztük az MVFC Berettyóújfalu és a DEAC. Számos forgatókönyv létezett, a hajdúságiak szempontjából a biztos üdvösséget a győzelem jelentette, és mint ahogy arról beszámoltunk, szerencsére ez sikerült is, hiszen a Berettyóújfalu 3–1-re verte a Veszprémet, míg a DEAC 4–2-re az újpestieket. A roppant sűrű mezőny előrevetítette a komoly izgalmakat, ennek megfelelően a mérkőzések állásától függően többször is változott a virtuális tabella, végül négy 32 pontos együttes is lett, és közülük a Kecskemét húzta a rövidebbet. De hogy megértsük, miért is, érdemes felidézni, hogy pontazonosság esetén a végső sorrend megállapításánál az első számú szempont a bajnokságban elért több győzelem, a kecskemétiek ezen vesztettek rajta, mert nekik ebből kilenc lett, míg a többi 32 pontos csapatnak tíz.



A felsőházba került csapatok az első szakaszban megszerzett helyezéseik után a következő pontokat viszik magukkal: a Haladás hatot, az MVFC négyet, a Veszprém kettőt, a DEAC egyet, míg az Újpest pont nélkül kezdi a rájátszást.

A felsőházban résztvevő együttesek oda- és visszavágós körmérkőzéses formában játszanak 10 fordulót, ami a létszám miatt azt jelenti, hogy mindig lesz egy szabadnapos alakulat.

A DEAC hétfő esti győzelmét követően a vezetőedző, Elek Gergő értékelte a teljesítményüket a Hajdú-bihari Naplónak. – Nagyon nehéz mérkőzést játszottunk, az Újpest egy igazán erős csapat – elevenítette fel. – A hiányzóink száma eddig is megnehezítette a dolgunkat jelentősen, de a melegítés alatt még Rodrigo is megsérült, félő, hogy komolyabb kihagyás várhat rá. Továbbá a találkozó közben Siska Gergő és Faragó Lajos is problémákkal küzdött, reméljük, mindnyájan mielőbb felépülnek.

Ezt egy hősies sikernek gondolom, alig maradtunk a végére, jobbkor nem is jöhetne ez a kéthetes pihenő a rájátszás előtt

– mondta a debreceniek mestere. A klub honlapja azóta pontosított Rodrigo sérülését illetően, a játékos izomszakadást szenvedett.



Az edző azt is elárulta lapunknak, hogy koronavírusos betegsége miatt nem tarthatott a csapattal a Nyírgyulaj elleni mérkőzésre. De szerencsére komolyabb tünetei nem voltak, viszont a kötelezően karanténba kellett vonulnia, ahogyan azt a szabályok előírják. Beszélt arról is, hogy milyen elvárásokkal futnak neki a folytatásnak.

Aki látta a tabellát, az tudja, hogy a horrorvégjáték miatt nem lehetett előretervezni ennyire. De természetesen evés közben jön meg az étvágy. Tavaly szerintem sokkal kevesebb esélyünk volt éremért játszani, mint idén. Szóval elsődleges célunk, hogy a dobogón zárjuk a szezont

– fogalmazott Elek Gergő.



Az MVFC-Veszprém mérkőzés másnapján megkérdezett újfalui edző, Trencsényi János szerint a jól és koncentráltan játszó csapata megérdemelten nyert a bakonyiak ellen. – Nagyon nehéz meccs volt – ismerte el. – Mivel voltak hiányzóik, az volt a tervünk, hogy letámadjuk és kifárasztjuk őket. Ám mivel nagyon jók egyénileg, többször előfordult, hogy betoltak minket a kapunk elé, de erre is felkészültünk előre, így összességében kontrolláltuk az első félidőt. A szünet után ismét elővették az 5 a 4 elleni játékot, amivel ránk jöttek, és beszorultunk, de utána megint visszavettük az irányítást. A második gólunk után még többet kellett kockáztatniuk, onnantól a saját futsalunkat tudtuk játszani – elemezte.



A tabellát nézve a szakember elégedett a második hellyel. Ahogy fogalmaz, ha valaki azt mondja neki év elején, hogy ott lesznek a Haladás mögött, rögtön aláírja, ám egy pici tüske azért van benne.

– Több olyan vereségünk is volt, amivel nem kalkuláltunk, így azért van bennem egy kis hiányérzet. A rájátszásnak két pont előnnyel vágunk neki a harmadikkal szemben, és ugyanennyi a hátrányunk az elsőhöz képest. Nem tűnik soknak, de körbeverések esetén már ennek is nagy jelentősége lehet. Azzal, hogy másodikként jutottunk a következő szakaszba, mindenkiről leesett egy nagy teher.

De nem szeretnénk itt megállni, mindenképp ott akarunk lenni az éremért folyó legvégső csatákban, ám ezért nagyon meg kell majd szenvednünk

– jósolta Trencsényi János.



Információink szerint a rájátszás sorsolását pénteken tartják, rá egy hétre pedig már folytatódnak a küzdelmek.

AB, MSZ