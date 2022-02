A DEAC férfi futsalcsapata szombat este az Újpest vendégeként kezdi meg szereplését az NB I. rájátszásának első fordulójában. A két gárda nemrégiben találkozott, hiszen egymás ellen zárták az alapszakaszt január utolsó napján. Akkor a hajdúsági együttes győzött 4–2-es arányban, amellyel kiharcolták a felső-házat, ahová a fővárosiak is kvalifikálták magukat a többi meccs alakulásának köszönhetően.

Az Újpest elleni találkozó előtt Elek Gergő, a DEAC vezetőedzője nyilatkozott a Hajdú-bihari Naplónak. – A lila-fehérek voltak az ellenfeleink az alapszakasz utolsó körében is. Azt az összecsapást úgy aposztrofáltam, hogy hősies győzelem volt. Ezt azért mondtam, mert nagy dolgot vittünk véghez azon a meccsen, hiszen többen is kidőltek a találkozó előtt és alatt is, de ezek ellenére is sikerrel vettük az akadályt, pedig a végére már alig akadt hadra fogható játékosom. A bajnokit követően hozzáláttunk a sérüléssel küzdő futsalosaink rehabilitációjához a Sportdiagnosztikai, Életmód és Terápiás Központban (SET), kisebb-nagyobb sikerrel. A hétfői edzésünkön tulajdonképpen alig akadt néhány olyan kerettag, aki száz százalékos állapotban tudott volna készülni a hétvégi megmérettetésre – mondta a hajdúságiak mestere.

A vezetőedző elmondta, hogy a sérüléshullámuk miatt szerettek volna halasztást kérni a fővárosiaktól, de ők nem mentek bele az időpont módosításba. – Az újpestiek egy meggyengült DEAC ellen szeretnének pályára lépni, félretéve a sportszerűséget. Így a felkészülésünk az többnyire abból állt, hogy próbáltuk összedrótozni a sérült játékosainkat. A legfőbb célunk a hétvégi összecsapáson, hogy ne gyarapítsuk a hiányzóink listáját, hiszen azok a futsalosok, akik nem száz százalékosak, ők még nagyobb veszélynek vannak kitéve – fogalmazott a szakember.

Elek Gergő elárulta az üggyel kapcsolatos véleményét is. – Az újpesti klub azért nem egyezett bele a halasztásba, mert elmondásuk szerint attól tartanak, hogy a módosított időpontban esetleg koronavírussal küszködhetnek. A rájátszásban viszont négy hónap áll rendelkezésre lejátszani a mérkőzéseket, a DEAC-nál pedig ebben az esetben sportszerűen belegyeznének a meccs eltolásába, míg a lila-fehérek más felfogásban gondolkoznak – zárta gondolatait a debreceniek vezetőedzője.

Az Újpest–DEAC összecsapást szombaton 20 óra 50 perctől rendezik az UTE Labdarúgó Akadémián.

Arany Balázs