A szakember az elmúlt időszakban a DEAC Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatójaként segítette a debreceni kosárlabdát, de mostantól ez megváltozik, hiszen az ideje nagy részét a felnőtt csapat körülötti teendők teszik majd ki.

– A két munkakört együtt teljes minőségében nem lehet csinálni. Nem hagyom ott az akadémiát, kapcsolatban maradok a stábbal, és lesz olyan dolog, amibe továbbra is belefolyok majd. Az ottani felelősségeim nagy részét el tudtuk osztani a kollégák között, mindenkinek egy kicsit többet kell vállalnia. Az akadémiai munkámat kifejezetten élveztem, a mostaninak is óriási motivációval vágok neki, mert ez egy nagyon nemes és szép feladat. Egyelőre erre a három-négy hónapra tervezek, a jelenlegi helyzetben nem is érdemes tovább gondolkozni – nyilatkozta Berényi Sándor.

A tréner szerint a válogatott szünetig hátralévő két meccs kulcsfontosságú lesz, aztán pedig a maradék három összecsapáson kell olyan eredményeket elérnie a gárdának, hogy meglegyen a felsőházba jutás, hiszen a középszakaszban gyakorlatilag egy új bajnokság kezdődik.

MSZ