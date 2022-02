A DEAC jégkorongcsapata playoff-kvalifikációs mérkőzést játszik hétfőn este hazai környezetben a Titánok ellen. György Józseféknek választási lehetőségük volt, hogy kivel csapnak össze a rájátszásba jutásért, voksuk a székesfehérváriakra esett. A továbbjutás három győzelemig tart, így minimum ennyi alkalommal kell összemérni az erejüket a feleknek. A debreceniek legutóbb két hete léptek jégre, akkor az Acélbikákkal találkoztak az alapszakasz utolsó meccsén, ahol 7–2-es győzelmet arattak, így a hetedik helyen zárva. A Titánok számára később zárult a bajnokság első része, ők legutóbb szombaton az Újbuda otthonában nyertek 3–2-re, de már előtte tudni lehetett, hogy mindenképpen a tizedik pozícióban végeznek.

Volt idő ráhangolódni

A hétfői összecsapás előtt a DEAC vezetőedzője, György József nyilatkozott a Hajdú-bihari Naplónak. – Az elmúlt héten szinte végig edzettünk, hogy megfelelően felkészüljünk a találkozóra. Biztosan nem lesz könnyű mérkőzés, nincs jelentősége az alapszakaszban elért sikereknek, a playoff-kvalifikációs párharcok teljesen mások, itt nem számítanak a pontok, erre próbáltam felkészíteni a srácokat. Várjuk már a hétfő estét, hiszen több, mint két hete nem játszottunk, míg a Titánok rendszeresen meccsben voltak az utóbbi időben. Nem tudom, hogy melyik a szerencsésebb, ez a hosszabb szünet vagy a folyamatos éles terhelés. Ami biztos, hogy ellenfelünk a fiataljaikkal végig energikusan fog küzdeni, és mindent megtesz a jó eredményért. Nagyon komolyan kell venni a székesfehérváriakat, hiszen sok múlik a héten nyújtott teljesítményünkön, reméljük a rutin fog győzedelmeskedni – fogalmazott a szakember.

György József beszélt az együttese jelenlegi egészségi állapotáról is. – Hári Norbertre sajnos műtét vár a vállsérülése miatt, rá már biztosan nem számíthatunk ebben az idényben. Továbbá a múlt héten többen is betegséggel bajlódtak, így nem tudtunk teljes kerettel készülni, de reméljük, hogy a mérkőzésre mindenki hadra fogható lesz. A keretet létszámügyileg biztosan fel tudjuk tölteni, hiszen vannak tehetségek a juniorok között, akikre már lehet számítani a felnőttgárdában is – nyilatkozta az edző, aki azt is elmondta, hogyan esett a választásuk a Titánokra. – Összeült a teljes csapat, ugye két együttes közül kellett dönteni, hogy a győriek vagy a fehérváriak legyenek az ellenfeleink. Végül mindenki a Titánokra voksolt, így elég egyértelmű volt a döntésünk. A zöld-fehérek lassan négy éve játszanak együtt, bennük egyértelműen nagyobb potenciál van. Az, hogy mennyire választottunk jól majd a párharc után kiderül, de mi vagyunk egyértelműen az esélyesek – nyilatkozta a vezetőedző.

Hosszú sorozat előtt

A cívisvárosiak mestere elárulta azt is, hogy szeretnék a lehető legrövidebb időn belül, három sikerrel lezárni a párharcot, így teljes kerettel, százszázalékos erőbedobással készülnek a meccsekre. – Ha továbbjutunk, akkor hosszú sorozat vár ránk, rengeteg utazással, így szükség van a lehető legtöbb pihenőre és felkészülési időre. Általában nem szoktunk ennyire előretekinteni, de ebben az esetben nem csak egy találkozóra kell összpontosítanunk. A szezonnak olyan fázisában vagyunk, hogyha bukunk akkor vége az idénynek, itt már nem lehet tartalékolni, maximumfokozaton kell pörögnünk – zárta gondolatait György József.

A DEAC–Titánok mérkőzés hétfőn este 18 órától kezdődik a Debreceni Jégcsarnokban.

Arany Balázs