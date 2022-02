A farsangváró kupa nevet kapta az a maratoni asztalitenisz-bajnokság, amire február 12-én szombaton már második alkalommal rendeztek meg Nyíracsádon. A versenyt ezúttal is Ács Péter vezetésével a Vámospércsi Asztalitenisz Egyesület szervezte, helyet azonban ismét a nyíracsádi önkormányzat biztosított.

A résztvevőket dr. Nagy János, Nyíracsád polgármestere, majd Ács Péter köszöntötte. A szervező és helyet adó településeken kívül a bajnokságra több környékbeli községből, városból, de még a Partiumból és Kárpátaljáról is érkeztek versenyzők, akik a járványügyi biztonság kedvéért két részletben, nappali és esti bajnokság keretében bonyolították a megmérettetést, melyen napközben tiszteletét tette Lupó Imre, a Debreceni Városi Asztalitenisz Bizottság elnöke is. A vacsora és az esti verseny előtt kihirdették a napközben elért eredményeket, valamint a díjakat is ekkor adták át. Kis pihenő után folytatódott a küzdelem, ami valóban maratoni volt, hisz az utolsó versenyzőt az éjfél kísérte haza Nyíracsádról.

