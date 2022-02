Bár a szurkolók valószínűleg még az általunk is közölt, a következő szezonra vonatkozó újdonságok – névszponzori szerződés meghosszabbítása, négy új igazolás, és együttműködési megállapodás a dunaújvárosi csapattal – szerdai bejelentésének lázában égnek, természetesen nem áll meg az élet a DVSC Schaeffler háza táján. Még ebben az idényben is fontos feladatok várnak a piros-fehérekre: a bajnokságban szeretnék legalább megtartani a jelenlegi harmadik pozíciót, melyhez a pénteken 18 órától a Hódosba érkező Szombathelyt mindenképp le kell győznie Szilágyi Zoltán vezetőedző gárdájának a 15. fordulóban.– Minden mérkőzésre nagyon fel kell készülünk, a tapasztalatunk is az, hogy senki ellen nem mehetünk biztosra a bajnokságban – ismerte el a Hajdú-bihari Naplónak Szilágyi Zoltán.

– A sereghajtó Szombathely az életéért küzd, számukra ez nem kötelező győzelem, ami egy felszabadult játékot hozhat ki belőlük. A mi szemünk előtt viszont csak a két pontot megszerzése lebeghet, de ez nem köthet gúzsba minket. Le kell vetkőznünk azt a görcsösséget, ami az utóbbi időben jellemző ránk. Meg kell küzdenünk az esélyesség terhével, én azt várom, hogy ezen a területen mindenképp előre lepünk. Bízom az agresszív, kemény védekezésünkben, és nagyon szeretném, hogy támadásban eredményesebbek legyünk. Nem elsősorban a befejezéseket tekintve, hanem a felszabadultságot: egy lendületes, örömteli kézilabdát szeretnék már látni, mert ezzel adósak vagyunk. Figyelnünk kell a szombathelyiek átlövőire, biztos vagyok benne, hogy gátlások nélkül fognak lőni a távoli zónákból. Erre fel kell készülnünk, de ha jó lesz a védekezésünk, akkor tudjuk majd erőltetni a ránk jellemző gyors támadásokat, és egy magabiztos győzelmet arathatunk – ecsetelte.

A Napló az igazolásokról is megkérdezte Szilágyi Zoltánt, aki elégedetten beszélt a nyáron érkezőkről. Szavaiból kiderült, igyekeztek megtartani a csapat magját, mivel nem szerencsés évente új szerkezetű együttest építeni, ám a versenyhelyzet javítása, és a motiváció fenntartása miatt szükséges volt új játékosok igazolása. A döntéseket megkönnyítette, hogy a szakember Vácott öt éven keresztül már dolgozott együtt Kácsor Grétával és Hámori Konszuélával, így tisztában volt vele, mire képesek.

– Sokat köszönhetnek a váci együttesnek, de minden kézilabdázó életében elérkezik az a pillanat, amikor egy környezetváltozás jót tehet. Ez most jött el, remélem beilleszkednek, és tudják majd segíteni a csapatot abban, hogy jövőre is elérje a célját. A magyar bajnokságban kevés a jó balkezes átlövő, komoly probléma ez szinte minden NB I.-es csapatnak. Hámori Konszuéla jobbkezes jobbátlövőként a legjobb, nagyon hatékony támadásban és védekezésben is. Kácsor Gréta klasszikus balátlövő, akinek a képességeivel minden magyar kézilabdabarát tisztában van. Hámorival gyakran voltak egyszerre a pályán a Vácban, ebből a páros kapcsolatból biztos, hogy a Loki is tud majd profitálni. Sőt, Gréta együtt játszott Tóvizi Petrával a 2018-as debreceni junior vb-n, egy évvel később pedig Vámos Petrával a győri junior Európa-bajnokságon. Töpfner Alexandra nagyon tehetséges jobbszélső, aki a Fehérvárban évek óta stabil, jó teljesítményt nyújt. A válogatott bő keretébe is bekerült ebben az idényben, sokat várunk tőle. Catherine Gabriel nagy név, a francia válogatott harmadik számú kapusa, természetesen abban bízunk, hogy nálunk is legalább azokat a statisztikákat hozza majd, mint a korábbi állomáshelyein – mondta el Szilágyi Zoltán, aki azt is hangsúlyozta, a DKKA-val között új együttműködési megállapodás alapján Dunaújvárosra kölcsönbe került játékosok – Arany Rebeka, Borgyos Panna, Poczetnyik Luca – teljesítményét is folyamatosan figyelik majd.

MSZ