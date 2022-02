A felsőházba vágyó Budaörsi DSE-Emericus az odavágón Debrecenben két sima és egy szoros szettben 3:0-ra győzött. Az elmúlt fordulóban a házigazdák a Jászberényt verték 3:2-re, a DSZC-Eötvös DSE pedig az akkor még listavezető Gödöllői RC ellen nyert 3:1-re, tehát élvezetes találkozóra volt kilátás – emlékeztetett közleményében a cívisvárosi klub.

A mérkőzés debreceni szempontból álomszerűen kezdődött, hiszen Victoria P. Young sáncával, majd ász nyitásaival és Débora Ribeiro Araújo, valamint Fehér Anna Ditta támadásaival már 2:9-re vezetett a hajdúsági gárda. Miután Débora Ribeiro Araújo is beköszönt ászokkal, így már 3:12 állt az eredményjelzőn. Ezt követően a házigazda átvette a játék irányítását és 16-nál kiegyenlített, majd 18:16-ra vezetett is. Egy vendég időkérés után megrázta magát a hajdúsági együttes, 20-nál kiegyenlített, majd többek között Débora Ribeiro Araújo ász nyitásával és a frissen beállt Juhász Flóra támadásával már 20:24-re ment. A debreceniek brazil idegenlégiósa nyitást rontott, de Juhász Flóra eredményes sáncával megnyerte a játékrészt a DSZC-Eötvös DSE.

A második játszma eleje is Victoria P. Youngről szólt, először támadásból, majd nyitásból szerzett pontot. Ezután több hiba is csúszott a vendégek támadásaiba. Bár 10:7-ről 10:10-re még felkapaszkodtak Takács D. Orsolyáék, egyre puhábbak lettek a vendégtámadások és egyenlített a házigazda.

A harmadik játékrészben is Victoria P. Young szerezte nyitásból az első pontot, de aztán a második szervát elrontotta. Bár szépen küzdöttek a DSZC-Eötvös DSE játékosai, egyre több támadási hiba és védekezési hiba jellemezte a játékukat. 7:3-nál vendég időkérés következett, két pontra zsugorodott is a Budaörs előnye, de aztán 12:7-nél ismét összegyűlt a kispad mellett a vendégegyüttes. Többek között Tóth Kinga, Béni Kitti és Fehér Anna Ditta támadásaival zárkózott a DSCZ-Eötvös DSE, 19:17-nél időt is kért a Budaörs. Ennek ellenére 19-nél sikerült az egyenlítés, majd 20:19-es hazai előnynél egyszerre indult egy ejtett labdára Victoria P. Young és Takács D. Orsolya, akik olyan szerencsétlenül összefejeltek, hogy mindketten a padlón maradtak. Az amerikai idegenlégiós néhány perces ápolás után folytatta a játékot, de a vendégek feladóját mentő vitte a kórházba. Helyére Pálfi Kitti, a DSZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma 18 éves irányítója állt be. Feladójuk egészségéért aggódva, pityeregve küzdöttek tovább a vendégek és 21:23-as előnyre tettek szert. Bár 22:24-nél két és 24:25-nél további egy szettlabdájuk volt, végül 27:25-re a Budaörs nyerte a játszmát.

A negyedik etapot is Victoria P. Young-pontok nyitották, ezúttal két sikeres támadást hajtott végre a légiós. Ezután ismét hiba csúszott a debreceniek játékába, és Horváth Petráék a három-négy pontnyi előnyüket a végjátékhoz érve hétre növelték. Ekkor még egy huszáros hajrát nyitott a DSZC-Eötvös DSE, és sikerült 22:20-ra felzárkózni. A mérkőzés utolsó megmozdulásai ismét a hazaiaknak sikerültek jobban. Bár a DSZC-Eötvös DSE nagyot küzdött és sokkal jobban játszott, mint az odavágón, a pontokat a Budaörs szerezte, amely így nagy lépést tett a felsőházi folytatás felé.

A DSZC-Eötvös DSE legközelebb 2022. február 26-án 15 órától a DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikumban a Veszprém ellen játszik.