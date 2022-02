Hamarosan véget ér a DVSC második csapatának felkészülése, hiszen a hétvégén tovább folytatódik az NB III.-as bajnokság. A Szűcs János vezette kis Lokira nem vár könnyű meccs a tavaszi nyitányon, ugyanis a listavezető Kazincbarcika otthonában lép pályára február 13-án, vasárnap 16 órától – adta hírül a dvsc.hu.

A hathetes felkészülés zárásaként a Balmazújvárossal csapott össze a kis Loki vasárnap a BeStrong-pályán. A 2×60 perces találkozón végül magabiztos debreceni siker született, a kis Loki 7-0-ra kiütötték a megye I.-es bajnokság listavezetőjét. Az elmúlt időszakról Szűcs János vezetőedzőt kérdezte a klubhonlap.

– A múlt hétvégén a Hajdúszoboszló ellen játszottunk egy meccset, és kimondottan örülök neki, hogy biztató és jó futballal 2-1-es sikert tudtunk aratni. Ezúttal a Balmazújváros volt az ellenfelünk, és végig uraltuk a mérkőzést. Nagy kedvvel, sokszor tetszetősen játszottunk, és rengeteg helyzetet sikerült kidolgoznunk, mostantól viszont már a Kazincbarcika elleni tavaszi nyitány van a középpontban. Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de mindent megteszünk az eredményes szereplés érdekében – fogalmazott a kis Loki vezetőedzője. – Az elmúlt öt hétben szerencsére el tudtuk végezni az előre eltervezett munkát, jól sikerült adagolni a terhelést a játékosoknak, és a sérülések is elkerültek minket. A már eddig is ifjú keretünk még tovább fiatalodott, és azt mondhatom, ők is abszolút fogékonyak az itteni munkára.