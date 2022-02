Mindkét együttes azzal a tudattal készült a mérkőzésre, hogy aki nyer, hatalmas lépést tesz a bennmaradás felé, hívja fel a figyelmet tudósításában a dvse.hu. Ennek fényében gyors gólváltásokkal indult a találkozó: a Szentes szerezte a kiesési rangadó első találatát, melyet Macsi Martin egyenlített ki a következő támadásban. A vendégek második találatára bátyja, Macsi Patrik válaszolt, másfél perccel a negyed vége előtt pedig Fülöp Bence vette be korábbi együttese kapuját, amely egyben azt is jelentette, hogy először a meccsen a DVSE-nél volt az előny (3-2).

A folytatásban állandósult a debreceniek 1-2 gólos előnye, a második játékrész közepén pedig többször akár a közte három is meglehetett volna, de vagy a kapufa, vagy a szentesi kapus megakadályozta, hogy nagyobb különbséggel vezessen a DVSE. Ekkor még. Somlai Tamás szerezte az első hazai gólt a negyedben, majd ismét Macsi Patrik és Fülöp Bence villantak. Az utolsó szó a Szentesé volt, de egy gól előny még így is maradt a félidőben (6-5).

Térfélcsere után bő egy perccel egalizált a Szentes, de a DVSE meg tudott újulni, és két varázslatos Macsi Patrik-találattal ismét ellépett kettővel a házigazda, és egyet ezúttal is megtartott belőle a záró negyed előtt. Ez azért is volt komoly fegyvertény, mert ekkor már rejtélyes módon szinte végig emberhátrányban védekeztek a hazaiak. A nyomást kiváló védekezéssel, illetve Kósik Soma bravúros védéseivel is kompenzálta a hazai csapat (8-7).

Az utolsó nyolc percben aztán szép lassan ellépdelt ellenfelétől a vendéglátó. Fülöp Bence akciógólja után Somlai Tamás, majd ismét Fülöp Bence talált be büntetőből, csak előtte a játékvezetők gyorsan kiszórták végleg cserével Vismeg Botondot, mert szerintük fiatal centerünk túlságosan örült az általa kiharcolt ötméteresnek…sebaj, Fülöp belőtte, így elsőként a találkozón néggyel vezetett a hazai csapat. Két és fél perccel a vége előtt felzárkózott kettőre a Szentes, de mint utóbb kiderült, a vendégek ellőtték az összes puskaporukat. A DVSE viszont koránt sem, hiszen Macsi Patrik meglőtte az ötödik gólját, a 13-9-es végeredményt pedig a csapatkapitány, Smitula Gergő állította be.