Egy forduló telt el a labdarúgó NB I. tavaszi idényéből, és máris megtörtént az első edzőváltás: a Budapest Honvéd hivatalos közleményben számolt be róla, hogy a Gyirmót ellen hazai pályán elszenvedett 1–0-s vereség után azonnali hatállyal szerződést bontott Horváth Ferenccel. Itt leginkább nem a katonás kirúgás miértje az érdekes, hanem az időzítése.

A 48 éves tréner 30 bajnokin irányította a fővárosiakat, ezeken 10 győzelmet, 5 döntetlent, illetve 15 vereséget könyvelhetett el. A extravaganciájáról és frappáns nyilatkozatairól ismert Horváth Ferenc a kamerák előtt többször – olykor nem is alaptalanul – a nyártól bevezetett VAR-ban látta a kudarcok okát, illetve a koncentráció hiányát kérte számon labdarúgóin.

A fővárosi drukkerek már az ősz folyamán is többször kifejezték elégedetlenségüket a csapat és a szakvezetés irányába, de ekkor még a vezetőség inkább a játékosokon verte el a port, többeket körön kívül száműzve. Azt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy a következetesség jegyében közülük Zinédine Machach – akit a játékát látva még véletlenül sem lehet összekeverni Zinédine Zidane-nal – kezdett a kisalföldiek ellen. A Honvédot sem kímélte a koronavírus, emiatt a külföldi edzőtábort is lemondták, és mérkőzésük is maradt el, tehát közel sem lehetett ideálisnak nevezni a felkészülést. Ennek fényében nem biztos, hogy annyira katasztrofális volt a vereség, talán a mutatott játék nem nyerte el a vezetők tetszését.

De ha még így is van, lehettek volna türelmesebbek a szakemberrel, legalább vártak volna 3-4 fordulót, hogy dereng-e valami az alagút végén. Vagy kötöttek volna útilaput decemberben a talpára, megadva a lehetőséget egy másik edzőnek, hogy a saját elképzelései alapján készítse fel a tavaszra a labdarúgókat. Az elfogultság látszatát elkerülendő tisztázom, talán nem véletlen, hogy Horváth Ferencnek eddigi pályafutása alatt szinte minden csapatánál csak egy szezon adatott meg. Csupán azt jelezném, ezzel az eljárással a klub, az edző, és nem utolsósorban saját tekintélyüket ássák alá a vezetők, hiszen kívülről nézve elég megmosolyogtató ez az igen kínos történet.

Molnár Szilárd