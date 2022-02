Az NB I.-es különítmény 14:0 arányban bizonyult jobbnak a Miskolci Egyetemi AFC csapatával szemben, amely győzelem egyben a tabella dobogó harmadik helyére repítette a Balázs Bence csapatkapitány által vezetett négyest. A még csak 15 éves Kizakisz Nikosz, aki korosztályában vezeti az országos ranglistát, szettet sem veszítve nyerte mérkőzéseit – olvasható a deac.hu-n.

Az NB II.-es csapat Fülöp Gergely vezetésével szintén fontos három pontot gyűjtött be a Szerencs ellen, meggyőző, 15:3-as fölényt demonstrálva.

Az NB III.-ban két csapattal is versenyez a DEAC, ami kiváló gyakorlóterepet jelent az újonc és serdülőkorú versenyzőink számára. Ebben az osztályban rutinos felnőtt férfi versenyzők állnak az asztalhoz, akikkel szemben a 11-14 éves debreceni fiatalok egyáltalán nincsenek megilletődve.

A Bálint Zsolt által vezetett DAK-DEAC IV. február első hétvégéjén Fehérgyarmatra látogatott, ahol az ifjú debreceni versenyzők 12:6-os győzelemmel értékes bajnoki pontokat gyűjtöttek be. Három győzelemmel büszkélkedhet Hegyi András, az Ibolya Utcai Általános Iskola 7. osztályos tanulója, aki 52 százalékos teljesítménymutatójával már komoly játékerőt képvisel. Az U13-as Arany Borisz, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájának tanulója, jelenleg az országos újonc ranglista 12. helyezettje, két mérkőzést nyert a hétvégén. A csapat egyetlen női játékosa, Boér Anita az Árpád Vezér Általános Iskola hetedik osztályos tanulójaként egyedüli lányként fordulóról fordulóra izzasztja meg a felnőtt férfiakat. Ez alkalommal ő is két győztes meccsel járult hozzá a három bajnoki pont megszerzéséhez, a legutóbbi bronzfokozatú országos utánpótlás ranglistaversenyen pedig második helyezést ért el. A felnőtt mezőnyben a Debrecen legfiatalabb versenyzője Tokai Ádám, aki mindössze 11 éves, és értékes skalpot gyűjtött be ezen a mérkőzésen. Ő a debreceni Dózsa György Általános Iskola negyedik osztályos tanulója, az országos ranglista 3. helyezettje. A gyerekek vezetőedzője Bálint Zsolt jó példát mutatva ebben a fordulóban sem talált legyőzőre.

A Bakos Péter vezette másik NB III.-as különítmény két utánpótláskorú játékossal állt fel a felnőtt férfi mezőnyben. A Nyírtéten rendezett mérkőzésen 16:2 arányban bizonyult jobbnak a DAK-DEAC a vendéglátóknál. Kovács Tamás, a klub 13 éves versenyzője négy mérkőzéssel járult hozzá a végeredményhez.