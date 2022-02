Az MTK-t fogadja a DVSC csapata vasárnap 17 órakor a Nagyerdei Stadionban. A Loki utóbbi időkben tapasztalt jó teljesítményének köszönhetően – Joan Carrillo vezetésével – egyre előrébb lépked a tabellán, igaz, az idei szezon hektikusságára jellemzően még mindig csupán négy pont választja el a kiesőzónától. A mérkőzés pikantériáját az adja, hogy az utolsó helyen álló kék-fehérek öt pontra vannak vendéglátóiktól, nem túlzás tehát azt állítani, igazi rangadó várható hétvégén. Az összecsapásról lapunk a legutóbb két gólt szerző Dorian Babunskit, illetve Joan Carrillo vezetőedzőt kérdezte.

Extra motiváció

A januárban igazolt támadó kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Puskás Akadémia ellen 2-0-ra megnyert találkozón. Babunski egyúttal megszerezte első két gólját is az NB I.-ben, ami külön motivációt jelenthet számára a szezon további szakaszában. – Nagyon fontos volt mind a csapat, mind a magam részéről, hogy betaláltam. Azért vagyok itt, hogy a klubot szolgáljam, boldoggá tesz, hogy a góljaimmal hozzátettem a sikerhez – emelte ki, hozzátéve, reméli, további találatokkal örvendeztetheti meg a nagyérdeműt. – Bár jól sikerült az előző mérkőzésünk, most a hétvégi bajnokira kell koncentrálnunk. Mindkét csapat kiélezett helyzetben van, tudjuk, hogy az MTK is szeretné megszerezni a három pontot. Úgy fogunk kimenni a pályára, hogy nyerni szeretnénk. Folytatnunk kell azt a dinamikus játékot, amit a múlt héten is produkáltunk, és akkor minden rendben lesz.

Új ellenfél

Joan Carrillo kemény mérkőzésre számít. – Az MTK ellen játszunk, akik gyakorlatilag egy teljesen új csapatot alkotnak. Kilenc tapasztalt játékost igazoltak az átigazolási időszakban, többet személyesen is ismerek közülük. Futács Márkó játékosom volt a Hajduk Splitben, Stefan Spirovskival pedig az AEK Larnacanál dolgoztam együtt. Hozzánk hasonló intenzitású, szervezett a játékuk, és ők is tudják, mennyire fontos pontokat szerezhetnek ezen a találkozón – emelte ki Carrillo. Mint mondta, nem aggódik attól, hogy meglepné őket a vendég együttes, egész héten remekül dolgoztak a játékosai. – A futballistáink is érzik, mekkora jelentőségű, hogy az idény végéig minél több pontot szerezzünk. Készen állunk a küzdelemre, nehéz meccs lesz egy jó csapat ellen – összegezte.

PSZ