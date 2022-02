A DEAC-Tungsram kosárlabdacsapata első idegenbeli találkozóján lépett pályára, amióta Berényi Sándor átvette a vezetőedzői pozíciót Jorgosz Vovorasztól. A Debreceni Egyetem gárdája az OSE Lions ellen nyert vasárnap hazai környezetben, úgyhogy pozitív előjellel indulhatott útnak szerdán. Az SZTE-Szedeák azonban vereséget szenvedett a listavezető Falco otthonában a hétvégén, ezért mindenképpen javítani szerettek volna. A két gárda vívta az előző bajnoki idény bronzcsatáját, amiből a csongrádi alakulat jött ki győztesen, és az idei szezon első összecsapását is ők nyerték, volt tehát miért visszavágnia Polyák Lászlóéknak.

Kicsit hektikusan indult a találkozó, mind a két együttes próbálkozott gyors indítással, de egyiknek sem sikerült. A debreceniek fegyelmezetten védekeztek, aminek eredményként több mint 3 percet kellett várni az első hazai kosárra. Aztán ezen felbátorodva SZTE is elkezdte gyűjtögetni pontokat, azonban a negyed elején beállt 6-8 pontos hátránynál nem nagyon tudtak közelebb kerülni ellenfelükhöz. Az első játékrészt követően 22–16 arányban vezettek Berényi Sándor tanítványai. A rövid pihenőt követően némileg bizonytalanabbnak tűntek a hajdúságiak, néhány hibát kihasználva pár perc alatt kiegyenlített a hazai együttes, sőt meg is fordította az állást. Nem csoda, hogy a debreceni tréner időt is kért, hogy rendet tegyen kicsit a fejekben. Annyit elért vele, hogy szépen lassan visszajöttek fiai, így a nagy szünetre minimális hátránnyal, 40–39-es állásnak mehettek.

A fordulást követően továbbra is rendkívül kiegyenlített volt a játék, fej-fej mellett haladtak a csapatok az eredményt illetően. Az egész harmadik negyedben 2-3 ponttal nagyobb előnyre egyik gárda sem tudott szert tenni, így 65–63-as debreceni vezetésnél kezdődött meg az utolsó felvonás. Óriási csata zajlott a pályán, a DEAC egyik vezére az a Djordje Dzseletovics volt, aki az előző idényben még a SZTE színeiben szerzett bronzérmet a hajdúsági együttes ellen. A szerb remeklése ellenére a hazaiak néhány jól eleresztett hárompontossal minimális előnyre tettek szert. Ahogy közeledtünk a találkozó vége felé, a csongrádi gárda tartotta előnyét, így egyre inkább szorította az idő Berényi Sándorékat. Az utolsó percek rendkívüli izgalmak közepette teltek, és végül a rendes játékidő nem is hozott döntést. 91–91-nél kezdődött a hosszabbítás, amiből hatalmasat küzdve a hazaiak jöttek ki győztesen 100–98-as végeredménnyel.

A magyar válogatott szereplése miatt több mint három hét múlva folytatódnak az alapszakasz küzdelmei, akkor, március 12-én a DEAC-Tungsram az Atomerőmű SE-t fogadja majd az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban.

Bakos Attila