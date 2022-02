Újabb sportág csatlakozott a Debreceni Egyetem klubjához: mostantól már frizbizni is lehet az egyesület színeiben, sőt hamarosan indul a versenyszezon.

Az ultimate frizbi egy különleges csapatsport, amely 2004 óta van jelen Debrecenben, a megjelenése is az egyetemhez köthető. A szakosztályalapítás körülményeiről, terveiről elsőként Lóczi Lászlóné Kovács Marianna, a DEAC ügyvezetője beszélt a DEAC honlapjának.

– A Debreceni Frizbis Sportegyesület vezetői tavaly ősszel kerestek meg a javaslattal, hogy a DEAC-nál hozzunk létre frizbiszakosztályt – kezdte Lóczi Lászlóné Kovács Marianna. – Árpiék arról számoltak be, hogy a frizbi hét éve felvehető tesióraként az egyetemen, és az utóbbi időben a DFSE-hez egyre több olyan játékos csatlakozott, aki egyben a Debreceni Egyetem hallgatója is, és ha már frizbiznek, akkor miért ne tehetnék ezt a DEAC színeiben? Már az első találkozásunk alkalmával elmondtam, hogy nyitott kapukat döngetnek. Ha sportolni vágyó egyetemi polgárokról van szó, akkor a legjobb helyen járnak, hiszen minden olyan kezdeményezést szívesen felkarolunk, amelynek a célja a hallgatók mozgásra ösztönzése, és a sportolás feltételeinek megteremtése. A frizbiseket ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg, mint a többi szakosztály sportolóit. A sportolói létszámból fakadóan ennek a szakosztálynak a súlya nyilván kisebb, mint a szervezettebb, és nagyobb tömegbázissal rendelkező sportoké, de úgy látom, lelkes és tettre kész társaságról van szó, tehát ez könnyen változhat a jövőben. Az elindulásban igyekszünk segíteni Árpiékat, de hogy milyen gyorsan és hová fejlődnek, az már rajtuk fog múlni. Az biztos, hogy dinamikus, látványos sportágról van szó. Amennyire meg tudom ítélni, nem kis erőnlétet igényel a sok futás és a légharc a korongért, a korongkezelés miatt pedig a technika is elengedhetetlen. Hogy a csapatok miként taktikáznak, na, azt elképzelni sem tudom, de hamarosan meglátjuk. Kíváncsian várom a csapat meccseit, az első haza összecsapás valamelyikén biztosan kinn leszek. Nagyon érdekel például az, hogy hogyan lehet ezt a sportot játékvezetők nélkül játszani – fogalmazott a DEAC ügyvezetője.

Rácz Árpád, a DEAC frizbiszakosztály vezetője többek között a hallgatói létszámról is beszélt.

– Az aktív játékosaink közel 70 százaléka egyetemista, de ez nem is meglepő, hiszen már a debreceni frizbis élet elindulása is az egyetemhez köthető – hangsúlyozta Rácz Árpád. – A „közgázkar” hallgatói még 2004-ben alapítottak csapatot FreeBees néven, majd 2007-ben egyesületet hoztak létre a frizbis élet szervezésére, de az egyetemtől szinte soha nem szakadt el a közösség, hiszen a gárda nagy része szinte mindig egyetemistákból állt. Sőt a DFSE által szervezett Debreceni Diák Ultimate Bajnokságokon évről évre feltűntek informális, kevésbé szervezett kis hallgatói csapatok, ami jól mutatja, hogy a frizbi verseny- és hobbisportként is sokakat érdekel a Debreceni Egyetemen. Ebben valószínűleg nagy szerepe van annak is, hogy 2015-től kezdve testnevelésóraként is felvehető a sportág, amellyel az eddigi összes MEFOB-on részt vettünk, ráadásul többször érmes helyezést szereztünk. A céljaink egyelőre nem mérhetők helyezésekben. A DFSE-nek köszönhetően adott a versenyzői bázis és a jó közösségi hangulat, ezért nem nulláról építkezünk, így a csapat szakmai felkészítése mellett marad energiánk a szervezetépítésre. Az idei célunk egyértelműen az, hogy alakuljon ki egy fenntartható működési modell, amiben a versenyeztetés, a felkészülés koordinálása és az utánpótlás szervezés zökkenőmentesen működik. Az edzői, az adminisztratív, a kommunikációs és a HR feladatok ellátására már megvannak a munkacsoportjaink, de még dolgozunk azon, hogy konkrétan hol húzódjanak a felelősségi körök határai, ki, miért és hogyan feleljen. Ebben a tekintetben még sok minden kialakulófélben van, de nagyon motiváló az a tenni akarás és kreatív energia, ami a szakosztály vezetésében résztvevő munkatársakból árad. Az edzések hangulata fantasztikus, és a januári hajdúböszörményi felkészülési verseny után csak egyre fokozódik. Az újoncaink szivacsként szívják magukba a tudást, amit a rutinosabb tagjaink igyekeznek minél alaposabban átadni. Már alig várja a társaság az első igazi megmérettetést, ami már nincs is messze, márciusban indul a 4v4 és az országos bajnokság – világított rá Rácz Árpád.

Almási Dávid, a Debreceni Frizbi Sportegyesület (DFSE) alelnöke arra a kérdésre, nem okoz-e érdekütközést, hogy immár két debreceni szervezete is van a sportágnak, így válaszolt:

– Egyáltalán nem, sőt mi annak örülnénk legjobban, ha egyre többen foglalkoznának frizbis közösségek létrehozásával és működtetésével. A fontos az, hogy ezek a szervezetek együttműködjenek, és ne konkurensként, hanem partnerként tekintsenek egymásra. A DEAC és a DFSE együttműködése jó példa erre. A frizbiszakosztály azoknak a játékosoknak teremt feltételeket, akik versenyszerűen szeretnék űzni a sportágat, míg a DFSE a népszerűsítésre koncentrál, versenyszervezési feladatokat lát el, és a DEAC számára biztosít utánpótlás hátországot a helyi általános és középiskolákkal együttműködve. Ez így egyfajta akadémia rendszer. Nincs ugyan ilyen jellegű megállapodás a két szervezet között, de az elképzelésünk mégis az, hogy az egyesület megismerteti a sportot minél több fiatallal, és a DEAC felé tereli a felnőttkorba lépő, magasabb szinten is versenyezni vágyó játékosokat. Ahogy Árpi említette, a motiváló közeg, a jó csapatszellem adott volt a szakosztály létrehozásakor. Ennek gyökerei egészen a kezdetekig nyúlnak vissza, ugyanis a csapat már a megalakulásától kezdve nagy hangsúlyt fektetett a közösségépítésre. Ennek köszönhetően a FreeBees család ma már egy többgenerációs baráti közösség, amelyben a tagok nem pusztán csapattársak, hanem számíthatnak egymásra a pályán kívül is. Nemrég például az egyik idősebb játékosunk költözéséhez sereglett össze a társaság, és a sok segítő kéz egy nap alatt megoldotta az amúgy többnaposra tervezett melót. Az egykori játékosok évekkel a korong szögre akasztása után is szívükön viselik a csapat sorsát, nem csak követik a csapat fejlődését, hanem tevőlegesen is hozzájárulnak a közösség épüléséhez, ki-ki a saját szakterületén és lehetőségeihez mérten. Többen anyagilag is támogatják a fiatalok számára létrehozott ösztöndíj programot, mások pedig kisbusz kölcsönadással, vagy épp grafikai feladatok ellátásával segédkeznek. Ez a kötődés jól mutatja, hogy a FreeBees szellemiség sokak számára fontos értékeket hordoz. Nehéz ezt szavakba önteni, de talán a nyitottság, elfogadás, az ellenfél és a tiszta játék tisztelete azok a gondolatok, amelyek a leginkább meghatározóak számunkra, és ezt a csapatnév megtartásával is igyekezett kifejezni a szakosztály – zárta Almási Dávid.

A csapat edzései jelenleg teremben zajlanak, de tavasztól szabadtéri foglalkozások lesznek. A szakosztály minden érdeklődőt, aki kipróbálná a sportágat, vár az edzésekre, amelyek szerdánként, 18:30 és 20 óra között a Kazinczy Általános Iskola tornatermében, míg vasárnaponként 15 és 17 óra között a Csokonai Gimnázium tornatermében vannak.

Amit erről a sportról érdemes tudni: egy olyan különleges csapatjáték, mely az amerikai futball, a kosárlabda és a kézilabda vonásait hordozza magában. Az ultimate-t téglalap alakú pályán játsszák, melynek két végén bójákkal kijelölt zónák vannak. Pontot akkor szerez egy csapat, ha valamelyik játékosuk a zónán belül kapja el a diszket. A korongot csak passzolni lehet, futni nem szabad vele. Ha a támadó csapat valamilyen módon elveszti a korongot (elejti vagy a másik csapat kapja el), akkor az ellenfél támadhat onnan, ahol a játékszert elvesztették. Minden pont után térfélcsere van. Bíró nincs, a vitás eseteket a játékosok egymás közt beszélik meg. E sport egyik legfigyelemreméltóbb különlegessége, hogy fiúk és lányok egyszerre játszhatják, ugyanis a pályán szabálytalan mindenféle testi érintkezés, ebből fakadóan a férfiak fizikai fölénye nem annyira domináns, mint más sportágakban.