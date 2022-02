A Debreceni VSC női kézilabdásai a sereghajtó Szombathelyi KKA együttesét fogadta péntek este 18 órától a Hódos Imre Sportcsarnokban.

A Vas megyei gárda túl sok sikernek nem örülhetett a szezon eddigi részében, hiszen egyetlen győzelemmel szerénykednek a tizennegyedik helyen. A Loki harmadikként várta az összecsapást 11 győzelemmel és 3 vereséggel a neve mellett, úgyhogy egyértelműen a két pont megszerzése volt a célja Szilágyi Zoltán együttesének.

A találkozó teljesen a hazaiak szája íze szerint kezdődött, hiszen két kidolgozott átlövésből és egy lerohanásból hamar három gólos előnyt alakítottak ki. A vendégek vezetőedzője, Pődör Zoltán így már a harmadik percben kikérte első idejét, hogy rendet tegyen kicsit lányai fejében. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen szépen feljött egyre a szombathelyi alakulat, azonban a DVSC tempót váltott és a 12. percre már 9–4-re vezetett. A vendégek igyekeztek mindent megtenni, viszont a Loki ellentmondást nem tűrően kézilabdázott, így a szünetre már 23–14-re vezetett.

A fordulást követően beállt a két csapat között egy 10 gólos különbség, amit a félidő első felében leginkább Karina Jezsikava góljaival tartottak a hazaiak. Szilágyi Zoltán az idő múlásával frissített kicsit csapatán, Tóvizi Petra helyett Bordás Réka, Vámos Petra helyett pedig Szabó Nina kapott lehetőséget, akik éltek is ezzel. Később Csernyánszki Liliána is beállt irányítóként, aki szintén betalált: az 56. percben a fiatal tehetség a DVSC 41. gólját szerezte. A második félidőt is végig uralták a hazaiak, és végül 45–29-re nyertek. Ebben a szezonban messze ez a legtöbb találat, amit egy mérkőzésen szereztek a bajnokságban.

A DVSC kézilabdásai jövő héten pénteken a Budaörs otthonába látogatnak az NB I. 16. fordulójában

BA